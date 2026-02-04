Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony spadła o 7,08% r/r i wyniosła 45 691 szt. w styczniu br. (spadek o 40,11% m/m), podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK.

„Udział chińskich producentów samochodów osobowych w rynku wyniósł w styczniu 10,2%; udział nowych elektrycznych samochodów osobowych (BEV) osiągnął wartość 8,8%” – czytamy w komunikacie.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w styczniu 2025 roku zarejestrowano w Polsce 45 691 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 t, czyli o 7,08% (-3480 szt.) mniej niż rok wcześniej oraz o 40,11% (-30 599 szt.) mniej niż w grudniu 2025 roku.

W ub. miesiącu zarejestrowano w Polsce 40 284 samochody osobowe, o 8,96% (-3 964 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 40,57% (-27 496 szt.) mniej niż w grudniu ub.r., podano także.

„W styczniu 2026 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 36,67%. Udział firm osiągnął poziom 63,33%” – czytamy dalej.

Z kolei samochodów dostawczych zarejestrowano 5407, o 9,8% (+484 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 36,46% (-3103 szt.) mniej niż w grudniu ub.r.

Źródło: ISBnews