Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony wzrosła o 11,82% r/r i wyniosła 62 446 szt. w lipcu br. (spadek o 6,02% m/m), podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK. Prognoza IBRM SAMAR na cały 2026 rok zakłada rejestrację około 645 tys. samochodów osobowych oraz 77 tys. samochodów dostawczych, choć dynamika wzrostu wskazuje na możliwość korekty prognozy.

„Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w lipcu 2026 roku zarejestrowano w Polsce 62 446 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, czyli o 11,82% (+6602 szt.) więcej niż rok wcześniej oraz o 6,02% (-3997 szt.) mniej niż w czerwcu 2026 roku. Dane skumulowane (412 315 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2026 roku o 10,19% (+38 119 szt.)” – czytamy w komunikacie.

Udział chińskich producentów samochodów osobowych w polskim rynku wzrósł w lipcu 2026 roku w porównaniu do czerwca br. i wyniósł 15,5%; wynik ten oznacza, że w lipcu padł kolejny, nowy rekord pod względem udziału marek z Kraju Środka w polskim rynku. Poprzedni (osiągnięty w czerwcu 2026 roku) wyniósł 14,9%, podano także.

W lipcu 2026 r. zarejestrowano w Polsce 56 205 samochodów osobowych, o 11,8% (+5934 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 4,71% (-2776 szt.) mniej niż w czerwcu br. W 2026 roku w Polsce zarejestrowano dotychczas 368 253 nowe samochody osobowe, o 9,74% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (+32 699 szt.).

„W lipcu 2026 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 32,5%. Udział firm osiągnął poziom 67,5%” – czytamy dalej w materiale.

Z kolei samochodów dostawczych zarejestrowano 6241, o 12% (+668 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 16,36% (+1221 szt.) mniej niż w czerwcu br. W 2026 roku zarejestrowano dotąd łącznie 44 062 auta dostawcze, o 14,0% (+5420 szt.) więcej w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Źródło: ISBnews