Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony wzrosła o 6,42% r/r i wyniosła 52 963 szt. w lutym br. (wzrost o 15,92% m/m), podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK.

„Udział chińskich producentów samochodów osobowych w rynku wzrósł w lutym w porównaniu do stycznia br. i wyniósł 11,4%; udział nowych elektrycznych samochodów osobowych (BEV) spadł natomiast do poziomu 3,9%” – czytamy w komunikacie.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w lutym 2025 roku zarejestrowano w Polsce 52 963 samochody osobowe oraz dostawcze o DMC do 3,5 t, czyli o 6,42% (+3 193 szt.) więcej niż rok wcześniej oraz o 15,92% (+7 272 szt.) więcej niż w styczniu 2026 roku. Dane skumulowane (98 654 szt.) wykazują spadek sprzedaży w 2026 roku o 0,29% (-287 szt.).

W ub. miesiącu zarejestrowano w Polsce 47 466 samochodów osobowych, o 5,97% (+2 674 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 17,83% (+7 182 szt.) więcej niż w styczniu br., podano także.

„W lutym 2026 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 36,07%. Udział firm osiągnął poziom 63,93%” – czytamy dalej.

Z kolei samochodów dostawczych zarejestrowano 5497, o 10,4% (+519 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 1,66% (+90 szt.) więcej niż w styczniu br.

Źródło: ISBnews