Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony wzrosła o 9,68% r/r i wyniosła 59 254 szt. w październiku br. (wzrost o 6,64% m/m), podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK. Skumulowana liczba rejestracji w tym roku jest większa od zanotowanej w 2024 r. o 7,12%.

Rezultat z ub. miesiąca oznacza kontynuację trendu wzrostowego na rynku sprzedaży nowych samochodów (czwarty miesiąc z rzędu wzrostu rok do roku). Co więcej, był to najlepszy, rekordowy wynik uzyskany w październiku w historii, jeśli wziąć pod uwagę wyłącznie rejestracje samochodów osobowych, podano.

„W dziesiątym miesiącu br. producenci z Chin sprzedali rekordową liczbę samochodów – 5290 egzemplarzy. Pod względem udziału w rynku również osiągnęli rekordowy poziom – 10%. Udział nowych elektrycznych samochodów osobowych (BEV) w rynku wzrósł po raz kolejny z rzędu i w październiku 2025 roku osiągnął rekordowe 9,1%. Prognoza IBRM SAMAR na 2025 rok zakłada rejestrację około 593 tys. samochodów osobowych oraz 69 tys. samochodów dostawczych, choć dynamika wzrostu liczby rejestracji wskazuje na możliwość korekty prognozy w górę w kolejnym miesiącu” – czytamy w komunikacie.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w październiku 2025 roku zarejestrowano w Polsce 59 254 samochody osobowe oraz dostawcze o DMC do 3,5t, czyli o 9,68% (+5232 szt.) więcej niż rok wcześniej oraz o 6,64% (+3692 szt.) więcej niż we wrześniu 2025 roku. Dane skumulowane (536 311 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2025 roku o 7,12% (+35 631 szt.).

W ub. miesiącu zarejestrowano w Polsce 52 730 samochodów osobowych, o 9,62% (+603 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 5,76% (+2873 szt.) więcej niż we wrześniu br. W 2025 roku w Polsce zarejestrowano dotychczas 480 621 nowych samochodów osobowych, o 7,59% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (+33 894 szt.), podano także.

„W październiku 2025 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 30,5%. Udział firm osiągnął poziom 69,5%” – czytamy dalej.

Z kolei samochodów dostawczych zarejestrowano 6524, o 10,18% (+144 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 14,36% (+819 szt.) więcej niż we wrześniu br. W tym roku zarejestrowano dotąd łącznie 55 690 aut dostawczych, o 3,2% (+1737 szt.) więcej w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

