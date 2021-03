Krajowi przewoźnicy zarejestrowali łącznie 115 nowych autobusów w lutym 2021 r., co oznacza spadek o 5,7% r/r, wynika ze wstępnej analizy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), przygotowanej na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów.

„W lutym 2021 r. w naszym kraju zarejestrowano łącznie 115 szt. fabrycznie nowych autobusów, co oznacza spadek sprzedaży o 5,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. To zdecydowanie lepszy wynik niż w styczniu, kiedy strata sięgnęła -41,1% i wszystko wskazuje na to, że w tym roku powtórzymy zeszłoroczny, kryzysowy rezultat, kiedy zarejestrowano 1495 szt. i odnotowano 40-proc. stratę. To cały czas efekt pandemii COVID-19 i związanego z nią kryzysu gospodarczego, który bardzo mocno dotyka transport autobusowy. Zarówno w Polsce, jak i całej Europie” – czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń-luty 2021 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie 208 nowych autobusów, czyli o 72 szt. / -25,7% mniej niż przed rokiem. Warto podkreślić, że jest to łagodniejszy spadek niż poziom odnotowany za cały ubiegły rok, który wyniósł -40% r/r, co daje nadzieję, że może tegoroczny rezultat nie sięgnie „pandemicznego dna” z 2020 roku, podsumowano.

Źródło: ISBnews