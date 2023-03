Liczba rejestracji nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5 t w Polsce wyniosła 2 784 w lutym 2023 r., co oznacza wzrost o 16,2% r/r, podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów.

„Ostatni miesiąc kontynuował serię wzrostów samochodów ciężarowych trwającą nieprzerwanie od sierpnia 2022 r. (z wyjątkiem spadku w grudniu). Wynik lutego był wyższy o 16,2% rok do roku wobec 8,2% wzrostu w styczniu br. Ogółem nowych samochodów ciężarowych przybyło 2 697 szt. Był to drugi najwyższy rezultat analogicznego miesiąca w historii notowań po lutym 2021 r. kiedy wydano 2 770 szt. Na wysoki wolumen sprzedaży całej grupy miały wpływ wysokie rejestracje ciągników samochodowych, które po styczniowym spadku, wzrosły prawie o 1/4 . Pozostałe kategorie: podwozia samochodowe i samochody specjalne spadły rok do roku” – czytamy w komunikacie.

Rynek nowych autobusów wzrósł o 6,1% r/r i osiągnął rezultat 87 szt. To jeden z najniższych rezultatów dla analogicznego miesiąca, mniej zarejestrowano jedynie w lutym 2014 r. i 2022 r. odpowiednio 79 szt. i 82 szt. Najlepszy rezultat natomiast osiągnięto w lutym 2018 r. – 229 szt. Rynek autobusów od czasów pandemii jest w głębokiej defensywie, a wynik ubiegłego miesiąca nie jest dobrym prognostykiem, podkreślono.

Od początku 2023 roku przybyło 5 333 szt. nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5 t, co oznacza wzrost +12,2% w skali roku. W grupie samochodów ciężarowych rejestracji było 5 183, czyli 13,5% więcej niż w 2022 r., a grupa autobusów zmniejszyła się w tym czasie o 19,4% do 150 szt., podsumowano.

Źródło: ISBnews