Liczba rejestracji nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5 t w Polsce wyniosła 1 823 w lipcu 2020 r., co oznacza wzrost o 3,5% r/r, podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów.

„Rejestracje ostatniego miesiąca przerwały tendencję spadkową, która trwała nieprzerwanie od lipca ub.r. spotęgowana dodatkowo w ostatnich miesiącach pandemią COVID-19. Wydania w lipcu przyspieszyły i zwiększyły się w porównaniu z czerwcem o 8,1% (po wzroście w czerwcu do maja aż o 61%, a w maju do kwietnia o 5,6%). Należy podkreślić, że baza ubiegłorocznych rejestracji do porównania, w lipcu, była wyjątkowo niska nie tylko ze względów sezonowego, wakacyjnego spowolnienia, ale głównie z powodu przyspieszonych w ub.r. rejestracji przed połową czerwca przed wprowadzeniem obowiązku stosowania cyfrowych tachografów” – czytamy w komunikacie.

„Liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych była niemalże taka sama jak rok wcześniej (+0,5%) za sprawą przede wszystkim wolumenowych ciągników samochodowych (+0,9%). Podwozia ciężarowe przyhamowały o 13,5%, a niewiele ważące rejestracje samochodów specjalnych zwiększyły się o 115,7%. Liczba nowych autobusów pow. 3,5 t wzrosła o 50% w porównaniu do lipca 2019 r., a ich wydania wyniosły 159 szt. Dostawy wszystkich ciężarówek do odbiorców objęły 1 664 szt.” – podano także.

Od początku roku przybyły 10 652 nowe pojazdy użytkowe o DMC pow. 3,5 t. Po lipcu spadek w skali roku, zmniejszył się do 47%. Po czerwcu wynosił blisko 52%. W grupie samochodów ciężarowych rejestracji ubyło o 46,9% w porównaniu z rezultatem w pierwszych siedmiu miesiącach ub.r. i podobnie w grupie autobusów – o 48,2%.

Rynek autobusów osiągnął w lipcu 2020 r. 159 rejestracji i wyraźnie odbił się w porównaniu z wynikami sprzed roku. Tempo wzrostu wyniosło 50% r/r. Był też większy o 14,4% niż miesiąc wcześniej, podano także.

„Od początku 2020 roku przybyło 851 autobusów, mniej o 48% niż w takim samym czasie 2019 r. W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce ma bezapelacyjnie Mercedes-Benz, który wydał 344 autobusy (-53%) z dużą przewagą nad drugim Solaris ( 223 szt. -9%) , trzeci MAN z rejestracją 56 szt. i spadkiem 74%. Dalej Autosan (50 szt.+16%) i Ford (43 szt. +330%) zamyka pierwszą piątkę” – czytamy w raporcie.

Źródło: ISBnews