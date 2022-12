Liczba rejestracji nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5 t w Polsce wyniosła 3 963 w listopadzie 2022 r., co oznacza wzrost o 35,8% r/r, podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów.

„W listopadzie 2022 r. zarejestrowano 3 963 nowe pojazdy użytkowe pow. 3,5 t, tj. więcej niż przed rokiem (+35,8%) i więcej o 5,9% niż w październiku br. W ostatnim miesiącu nowe samochody ciężarowe zakończyły miesiąc dwucyfrowym wzrostem rejestracji +35,8% wobec +24,7% w październiku. Tegoroczny miesięczny rynek samochodów ciężarowych jest niestabilny, mimo to dominuje trend pozytywny (siedem miesięcy wzrostów) nad trendem negatywnym (cztery miesiące spadków). Wcześniej utrzymywały się one na plusie nieprzerwanie od listopada 2020 r. do grudnia 2021 r.” – czytamy w komunikacie.

Samochodów ciężarowych przybyło 3 854 szt. Był to rekordowy rezultat analogicznego miesiąca w historii notowań. Przebił dotychczasowy najlepszy rezultat z listopada 2021 r. o 1 tys. – wtedy zarejestrowano 2 831 szt. Rynek nowych autobusów zwiększył się o prawie o 1/4 (+23,9%) r/r i osiągnął rezultat 109 szt. Od początku roku był to piąty miesiąc ze wzrostem, po styczniu (+14%), marcu (+36%), kwietniu (+13%) i październiku (+28,2%), podano także.

Od początku 2022 roku przybyło 32 506 szt. nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5 t, co oznacza wzrost o 7,6% w skali roku. W grupie samochodów ciężarowych rejestracji było 31 484, więcej o 8,4% niż w tym samym okresie 2021 r., a grupa autobusów zmniejszyła się w tym czasie o 15,9% (do 1 022 szt.), podano też w informacji.

Źródło: ISBnews