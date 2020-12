Liczba rejestracji nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5 t w Polsce wyniosła 2 923 w listopadzie 2020 r., co oznacza wzrost o 38,9% r/r, podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów.

„W listopadzie 2020r. zarejestrowano 2 923 pojazdy użytkowe pow. 3,5t, to więcej aż o 38,9% niż rok wcześniej. Jest to nie tylko najwyższy miesięczny rezultat od początku br. w tej grupie, ale też najwyższy listopadowy wynik w historii. Ostatni miesiąc to dopiero drugi po lipcu br. (+3,5% r/r) z dodatnim rezultatem od lipca ub.r. Biorąc pod uwagę liczbę dni roboczych, których w listopadzie było więcej o jeden dzień roboczy niż przed rokiem, to wzrost jest nieco łagodniejszy i wynosi 32%. Przypomnijmy, że wysokie spadki liczby rejestracji łącznie całej grupy pojazdów użytkowych pow. 3,5t utrzymujące się od drugiej połowy 2019 r. przełożyły się teraz na niską bazę do porównań. Jednak w wymiarze bezwzględnym ostatni wynik jest imponujący” – czytamy w komunikacie.

W obydwu kategoriach składowych wzrosty były na podobnym poziomie: rynek samochodów ciężarowych zwiększył się o r/r o 39,4% a autobusów o 31,3%.

„W grupie samochodów ciężarowych poprawę zanotowaliśmy w głównych kategoriach – ciągniki samochodowe wzrosły o 63,6% a podwozia ciężarowe o 7%. Natomiast niewiele ważących samochodów specjalnych ubyło o 15,5%. Dostawy wszystkich ciężarówek do odbiorców objęły 2 755 szt., a autobusów 168 szt.” – czytamy dalej.

Od początku roku przybyło 19 708 nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. co oznacza spadek o 32,1% w skali roku i systematycznie się zmniejsza – po październiku wynosił 37,6%, po wrześniu 41%, po sierpniu – 44%, po lipcu – 47% a po czerwcu – blisko 52%. W grupie samochodów ciężarowych rejestracji ubyło o 31,2% w porównaniu z rezultatem od stycznia do listopada ub.r. a w grupie autobusów o 42,2%, podano także.

Źródło: ISBnews