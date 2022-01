Liczba rejestracji nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5 t w Polsce wyniosła 34 040 w całym 2021 r., co oznacza wzrost o 53,6% r/r, podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów.

„W całym 2021 roku przybyło 34 040 nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. co oznacza wzrost (+53,6%) w skali roku. W grupie samochodów ciężarowych rejestracji było więcej o 58,1% (32 684 szt.) niż w tym samym okresie 2020 r. a grupa autobusów zmniejszyła się o -8,7% (do 1 356 szt.). Porównanie z 2019 rokiem w grupie samochodów ciężarowych wskazuje wzrost (15,4%) natomiast rynek autobusów jest ciągle niemal dwa razy mniejszy (-45,1%)” – czytamy w komunikacie.

W samym grudniu 2021 r. zarejestrowano 3 818 pojazdów użytkowych pow. 3,5t, tj. o 55,8% więcej r/r i i o 30,8% niż miesiąc wcześniej.

„O tak dobrym rezultacie zdecydowały wyniki w grupie ciężarówek, które utrzymują się na plusie nieprzerwanie od listopada 2020 r. Przybyło ich 3 677 szt., to najwyższy rezultat grudnia nie tylko w ciągu ostatnich pięciu lat (od 2016, kiedy ich rynek, nie licząc roku wybuchu pandemii, utrzymuje się na wysokim poziomie) ale w całej historii dla wszystkich miesięcy. Jednocześnie był to najlepszy miesięczny rezultat w 2021 r. W obydwu kategoriach składowych kierunek zmiany jest odmienny – rynek samochodów ciężarowych zwiększył się zdecydowanie bo o +59,3% r/r natomiast autobusów nieznacznie się skurczył, o -1,4%. W grupie autobusów, to już 8. miesiąc spadkowy w ub.r. Pozytywnie zamknęły się jedynie cztery (kwiecień, maj, czerwiec i sierpień)” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews