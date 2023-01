Liczba rejestracji nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5 t w Polsce wyniosła 36 061 w całym 2022 r., co oznacza wzrost o 5,9% r/r, podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów.

„W całym 2022 roku przybyło 36 061 szt. nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. co oznacza wzrost (+5,9%) w skali roku. W grupie samochodów ciężarowych rejestracji było 34 705, czyli 6,8% więcej niż w 2021 r., a grupa autobusów zmniejszyła się w tym czasie o 14,7% do 1 156 szt. ” – czytamy w komunikacie.

W samym grudniu 2022 r. zarejestrowano 3 555 nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5t, tj. więcej niż przed rokiem o 6,9% i mniej o 10,3% niż w listopadzie ub.r.

„Ostatni miesiąc zakończył dobrą passę samochodów ciężarowych trwającą nieprzerwanie od sierpnia ub.r. Wynik grudnia był niższy o 7% rok do roku wobec wzrostu o 36,1% w listopadzie. Ogółem nowych samochodów ciężarowych przybyło 3 421 szt. Był to drugi najwyższy rezultat analogicznego miesiąca w historii notowań po grudniu 2021 kiedy zarejestrowano 3 677 szt. Za spadek odpowiada obniżenie się wydań ciągników samochodowych, które stanową ponad 71% ogólnych rejestracji samochodów ciężarowych. Pozostałe kategorie: podwozia samochodowe i samochody specjalne wzrosły rok do roku” – czytamy dalej.

Rynek nowych autobusów obniżył się w grudniu do o 5% r/r i osiągnął rezultat 134 szt. W całym 2022r. to siódmy miesięczny spadek. To najniższy wynik dla alogicznego miesiąca w historii. W czasie największej prosperity na rynku autobusów, tj. w latach 2016 i 2017, w grudniu rejestrowano odpowiednio 318 szt. i 354 szt, a w pierwszym roku pandemii 143 szt. Pomimo spadku to drugi najwyższy, po marcu (136 szt.), miesięczny rezultat w ubiegłym roku. W 2022 roku rynek był mocno niestabilny, a aktualna sytuacja gospodarcza i geopolityczna nie poprawia negatywnego trendu, podano również.

Źródło: ISBnews