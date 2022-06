Liczba rejestracji nowych przyczep i naczep w Polsce wyniosła 9 367 w maju 2022 r., co oznacza spadek o 18,6% r/r, podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów.

„Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 9 367 szt. i były mniejsze niż przed rokiem (-18,6%). Tempo zmiany rok do roku w zagregowanej grupie po dwóch początkowych miesiącach stabilizacji (styczeń +2,8%, luty 11%) przechyliło się w marcu (-12,1%) i kwietniu (- 16,3%) do zdecydowanego spadku, który pogłębił się w maju o 2,3 pkt proc. Mimo to był to drugi najwyższy rezultat dla analogicznego miesiąca po rekordowo wysokim osiągniętym w 2021 r. (11 507 szt.)” – czytamy w komunikacie.

„Rynek naczep, które stanowią drugą zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, skurczył się trzeci miesiąc z rzędu – ostatnio (-7,4%) po hamowaniu o 1/4 w marcu i 1/5 w kwietniu, po wcześniejszych 17 miesiącach nieprzerwanego wzrostu. W maju br. odnotowaliśmy 2 228 szt.” – czytamy dalej.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t w maju 2022 r. rejestracje osiągnęły 2 462 szt. przy spadku o 7,2% r/r.

Źródło: ISBnews