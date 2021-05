Liczba rejestracji nowych przyczep i naczep w Polsce wyniosła 11 306 w kwietniu 2021 r., co oznacza wzrost o 157,7% r/r, podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów.

„Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 11 306 szt. Kwiecień 2021 r. to kolejny jedenasty już miesiąc z rzędu, kiedy rynek tych pojazdów zwiększa się r/r. Tempo wzrostu wyniosło 157,7% i w dużej części jest to efekt niskiej bazy z ub.r. związanej z głębokim lockdownem wprowadzonym ze względu na COVID-19, ale do wzrostu przyczynia się też niezależnie poprawiająca się sytuacja zwłaszcza na rynku przyczep lekkich i ciężarowych a szczególnie naczep” – czytamy w komunikacie.

Rynek naczep odbudowuje się siódmy miesiąc z rzędu. W ich grupie odnotowaliśmy 2 751 szt. i wzrost rejestracji o 306,4% w porównaniu r/r a niewielki spadek o 4,1% m/m. Osiągnięty poziom to najlepszy rezultat dla analogicznego miesiąca a drugi po marcu br. dla wszystkich miesięcy w historii, podkreślono.

„Do wzrostu całej grupy przyczep i naczep w ostatnim miesiącu przyczynił się jednocześnie duży wzrost przyczep o 130,5%. Wolumenowych przyczep lekkich w tej grupie, przybyło 6 192 szt. o 144% więcej niż przed rokiem. Jest to ich drugi najwyższy miesięczny wynik od 2009. Ostatnio więcej przyczep lekkich zarejestrowano w czerwcu 2013 kiedy w związku ze zmianą przepisów o dopuszczeniach jednostkowych pojazdów SAM, rejestracje przyczep lekkich wyniosły blisko 10 tys. szt.” – czytamy dalej.

W ostatnim miesiącu br. rynek mniej licznych przyczep ciężarowych i nielicznych przyczep specjalnych wzrósł równie dynamicznie odpowiednio o 124% i 152%. Przyczepy rolnicze mimo „tylko” dwucyfrowego wzrostu o 59% r/r i wzroście o 7,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem osiągnęły najwyższy poziom rejestracji dla miesiąca kwietnia (726 szt.).

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t w kwietniu 2021 r. rejestracje zwiększyły się o 274,3% r/r. do 2 957 szt. wobec spadku m/m o 5,6%. Osiągnięty teraz wysoki poziom jest drugim najwyższym miesięcznym rezultatem tej kategorii po marcu br. (3 143), od czasu kryzysu z lat 2008-2009, wskazano też w materiale.

„Od początku 2021 r. zarejestrowano łącznie 35 448 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik wyższy o 73,5% niż rok wcześniej (+15 020 szt.). Rejestracje przyczep wzrosły o 63,4% zapewniły utrzymanie wysokiego rezultatu całej zagregowanej grupy. Wśród naczep wynik zwiększył się ponad dwukrotnie (+111,3%). Składowa grupa nowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t osiągnęła w tym czasie 9 994 szt., co oznacza zwiększenie popytu na te pojazdy o 105,8%” – napisano także w komunikacie.

Źródło: ISBnews