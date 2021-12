Liczba rejestracji nowych przyczep i naczep w Polsce wyniosła 7 643 w listopadzie 2021 r., co oznacza wzrost o 24,1% r/r, podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów. Obserwowany od osiemnastu miesięcy wzrost w ujęciu rocznym umocnił się, podkreślono.

„Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 7 643 szt. i były wyższe niż przed rokiem o 24,1%. Obserwowany od osiemnastu miesięcy wzrost r/r umocnił się (w październiku wynosił 16,2%) . Przyczyniła się do tego zmiana m.in. w grupie najliczniejszych przyczep lekkich (+13,2% r/r), które odwróciły swój trend spadkowy obserwowany od czerwca br. ( czerwiec -6,8% r/r, lipiec -20,9% r/r, sierpień -4,8% r/r, wrzesień -11,3%, październik -3,8%)” – czytamy w komunikacie.

Rynek naczep, które stanowią druga zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, odbudowuje i rozwija się już ponad rok, od października ub.r., podkreślono.

„W ostatnim miesiącu odnotowaliśmy 2 462 szt. i ciągle wysoki, chociaż malejący z miesiąca na miesiąc ich dwucyfrowy wzrost rejestracji o 38,6% r/r. W porównaniu z poprzednim miesiącem rynek naczep zgodnie z sezonowością zmniejszył się, tym razem o 8,4%. Osiągnięty poziom to najwyższy rezultat dla analogicznego miesiąca w historii (po kryzysie lat 2008/2009) i nieznacznie ponad poziomem średniej z dotychczasowych miesięcy br. (2 443 szt.)” – czytamy dalej.

Cała grupa przyczep w ostatnim miesiącu, uzyskała wysoki poziom rejestracji 5 181 szt. – wyższy niż w listopadzie ubiegłego roku (+18,2%).

„Oprócz wspomnianych wolumenowych przyczep lekkich, których przybyło 3 346 szt. o 13,2% więcej niż przed rokiem, rynek mniej licznych przyczep ciężarowych i nielicznych przyczep specjalnych zwiększył się odpowiednio o 13,7% i 76,6%. Przyczepy rolnicze osiągnęły 566 szt., to bardzo wysoki i rekordowy poziom, jak na listopad – miesiąc po sezonowy, który często należy do jednych z najniższych w roku. Wzrost w tej grupie wyniósł 55,9% r/r. Ostatni rekord w analogicznym miesiącu był niższy o 109 szt. i odnotowaliśmy go w 2011 roku (457 szt.)” – napisano też w komunikacie.

Od początku 2021 r. zarejestrowano łącznie 99 520 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik wyższy o 35,1% niż rok wcześniej ( +25 839 szt.). Rejestracje przyczep zwiększyły się o 20,1% i mimo, że jego tempo obniża się, to zapewniły utrzymanie wysokiego rezultatu całej zagregowanej grupy. Wśród naczep wynik zwiększył się jeszcze bardziej dynamicznie – ponad dwukrotnie (+103,2%) i pozostały motorem wzrostu. Składowa grupa nowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t osiągnęła w tym czasie 29 393 szt., co oznacza zwiększenie popytu na te pojazdy o 98,5% w porównaniu z sytuacją sprzed roku, podała także organizacja.

Źródło: ISBnews