Liczba rejestracji nowych przyczep i naczep w Polsce wyniosła 7 289 w grudniu 2021 r., co oznacza wzrost o 14,5% r/r, podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów. W całym 2021 r. zarejestrowano łącznie 106 809 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik wyższy o 33,4% niż rok wcześniej.

„Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 7 289 szt. i były wyższe niż przed rokiem o 14,5%. Tempo wzrostu w grudniu wyhamowało o 9,6 pkt proc. w porównaniu z listopadowym wzrostem (+24,1% r/r). Przyczyniła się do tego zmiana m.in. w grupie najliczniejszych przyczep lekkich (-9,9% r/r), które po listopadowym wzroście (+13,2%) wróciły do trendu spadkowego obserwowanego od czerwca 2021r.” – czytamy w komunikacie.

Rynek naczep, które stanowią druga zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, odbudowuje i rozwija się już ponad rok, od października ub.r., podkreślono.

„W ostatnim miesiącu odnotowaliśmy 2 410 szt. i wysoki dwucyfrowy wzrost rejestracji o 60,1% r/r po wzroście rok wcześniej o 95,2%. W porównaniu z poprzednim miesiącem rynek naczep nieznacznie zmniejszył się, o -2,1%. Osiągnięty poziom to najwyższy rezultat dla analogicznego miesiąca w historii (po kryzysie lat 2008/2009) i nieznacznie poniżej średniej z ub.r. (2 442 szt.)” – czytamy dalej.

Cała grupa przyczep w ostatnim miesiącu uzyskała wysoki poziom rejestracji (4 879 szt.), podczas gdy w grudniu 2020 r. notowaliśmy 4 860 szt. (+0,4%).

„Oprócz wspomnianych wolumenowych przyczep lekkich, których przybyło 2 896 szt. o 9,9% mniej niż przed rokiem, rynek mniej licznych przyczep ciężarowych i nielicznych przyczep specjalnych zwiększył się odpowiednio o 12,6% i 37,5%. Przyczepy rolnicze osiągnęły 662 szt., to bardzo wysoki i rekordowy poziom, jak na grudzień – miesiąc posezonowy, który często należy do jednych z niższych w roku. Wzrost w tej grupie wyniósł 33,2% r/r po wzroście w ostatnim miesiącu 2020 r. o blisko jedną piątą (+18,6% r/r). Jednocześnie poprzedni rekord w analogicznym miesiącu miał miejsce 10 lat wcześniej, w 2011 r. (509 szt.)” – napisano też w komunikacie.

W całym 2021 r. zarejestrowano łącznie 106 809 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik wyższy o 33,4% niż rok wcześniej (+26 763 szt.). Rejestracje przyczep zwiększyły się o 18,7% i mimo, że tempo wzrostu ich skumulowanych rezultatów, po każdym miesiącu, obniża się w skali roku, to zapewniły utrzymanie wysokiego wyniku całej zagregowanej grupy. Wśród naczep całoroczny rezultat zwiększył się zdecydowanie bardziej dynamicznie – prawie dwukrotnie (+98,8%) i pozostały motorem wzrostu. Składowa grupa nowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t osiągnęła w tym czasie 32 057 szt., co oznacza zwiększenie popytu na te pojazdy o 94,9% w porównaniu z sytuacją w 2020 roku, podała także organizacja.

Źródło: ISBnews