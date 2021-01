Rejestracje nowych samochodów dostawczych i ciężarowych (użytkowych) łącznie osiągnęły liczbę 89 814 w 2019 roku, tj. o 18,42% mniej r/r, wynika z danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), podał IBRM Samar. W grudniu 2020 r. wydziały komunikacji zarejestrowały w Polsce 11 733 nowe pojazdy użytkowe, o 13,55% więcej w zestawieniu z grudniem roku 2019.

„Łącznie w 2020 roku zarejestrowanych zostało 89 814 nowych pojazdów użytkowych. Był to wynik o 18,42% (20 276 szt.) mniejszy niż w roku poprzednim” – czytamy w komunikacie.

Od stycznia do grudnia 2020 r. w Polsce zostało zarejestrowanych 69 521 nowych samochodów dostawczych o DMC do 6 ton, o 15,47% (12 727 szt.) mniej (r/r). W grudniu 2020 roku w naszym kraju zarejestrowanych zostało 9 475 nowych samochodów dostawczych. To wynik o 36,35% lepszy niż w listopadzie ubiegłego roku oraz o 7,94% większy, gdy zestawimy go z grudniem 2019 roku, podano również.

Natomiast w przypadku samochodów ciężarowych o DMC powyżej 6 ton w całym 2020 roku w Polsce zarejestrowano 20 293 nowe pojazdy, o 27,11% (7 549 sztuk) mniej niż w roku 2019. W grudniu ub.r. zarejestrowanych zostało 2 258 nowych samochodów ciężarowych. To wynik o 17,2% mniejszy niż w listopadzie ubiegłego roku, ale o 45,21% większy w porównaniu z grudniem 2019 roku, podsumowano.

Źródło: ISBnews