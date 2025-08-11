Premier Donald Tusk powołał Renatę Mroczek na stanowisko prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na pięcioletnią kadencję z dniem 11 sierpnia 2025 r., podał Urząd.

Powołanie na stanowisko Prezesa URE poprzedziła procedura otwartego i konkurencyjnego naboru.

„Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji na tych rynkach” – czytamy w komunikacie.

Renata Mroczek jest siódmym prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i pierwszą kobietą na tym stanowisku. Od 30 października 2024 r. pełniła funkcję wiceprezesa URE. Wcześniej, od 2017 r. kierowała Środkowo-Zachodnim Oddziałem Terenowym URE z siedzibą w Łodzi – największą terenową jednostką Urzędu obejmującą swoją właściwością województwo mazowieckie i łódzkie, wskazano w informacji.

W lipcu br. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że w wyniku naboru na stanowisko prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wybrano kandydaturę Renaty Mroczek.

Źródło: ISBnews