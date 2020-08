Rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 125 mld zł na koniec lipca, poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak. Miesiąc wcześniej wysokość rezerwy wynosiła ok. 107 mld zł.

„Na koniec lipca rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 125 mld zł. Sytuacja płynnościowa budżetu jest dobra. Przy w pełni sfinansowanych potrzebach pożyczkowych wynikających z ustawy budżetowej jesteśmy przygotowani na oczekiwane ich zwiększenie” – napisał Nowak w komentarzu do planu podaży skarbowych papierów wartościowych w sierpniu 2020 r.

W czerwcu zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 0,5 mld zł, poinformował wiceminister.

„Zaangażowanie banków krajowych (w tym NBP) zwiększyło się o 6,6 mld zł do poziomu 425,1 mld zł, podczas gdy zaangażowanie krajowych inwestorów pozabankowych zmniejszyło się o 1,6 mld zł do 205,2 mld zł, a inwestorów zagranicznych o 4,5 mld zł do 137,3 mld zł. W przypadku bonów skarbowych miały miejsce niewielkie przepływy pomiędzy inwestorami, w których efekcie na koniec miesiąca z łącznej kwoty zadłużenia 17,7 mld zł sektor bankowy posiadał 14,3 mld zł, sektor pozabankowy 3,1 mld zł, a inwestorzy zagraniczni 0,3 mld zł” – napisał także Nowak.

W piątek Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że w tym miesiącu zorganizuje jeden przetarg zamiany obligacji – 6 sierpnia.

Źródło: ISBnews