PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) zidentyfikowała przewidywaną stratę na części kontraktów sprzedaży energii elektrycznej zawartych na lata 2026 i 2027, a w związku z tym konieczność zawiązania w sprawozdaniu finansowym stosownej rezerwy na umowy rodzące obciążenia w wysokości ok. 1,2 mld zł, podała Grupa PGE.

„W konsekwencji rezerwa na umowy rodzące obciążenia zostanie również zawiązana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej PGE za rok 2025 – po dokonaniu odpowiednich korekt konsolidacyjnych wyniesie ona ok. 0,7 mld zł i obniży wynik EBITDA grupy kapitałowej PGE za rok 2025 o tę kwotę. Ostateczna wysokość rezerwy zostanie zaprezentowana w raporcie okresowym grupy kapitałowej PGE za 2025 rok, podlegającym badaniu przez biegłego rewidenta” – czytamy w komunikacie.

Grupa PGE to jedna z największych firm energetycznych w Polsce. Obsługuje blisko 5,8 mln klientów. Dysponuje 19,1 GW mocy zainstalowanej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; miała 64,48 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews