Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego jednogłośnie zaakceptowała warunki, na jakich będą zawierane ugody z klientami, którzy posiadają kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, podał bank.

Zarząd PKO BP przedstawił radzie nadzorczej do zatwierdzenia zasady zawierania ugód (w tym warunków zwalniania z długu) z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych. Przewidują one traktowanie takich kredytów udzielonych w CHF w taki sposób jakby od momentu udzielenia były one kredytami złotowymi oprocentowanymi stopą procentową opartą na wskaźniku referencyjnym WIBOR 3M powiększonym o marżę i spłacanymi w złotych polskich.

„27 maja 2021 roku rada nadzorcza jednogłośnie zaakceptowała te warunki” – czytamy w komunikacie.

„Zarząd banku zdecyduje o dacie rozpoczęcia zawierania ugód dotyczących kredytów udzielonych w CHF oraz o przesłankach określających grupy klientów, którym w pierwszej kolejności zostanie zaoferowana możliwość zawarcia z bankiem ugody” – czytamy także.

23 kwietnia akcjonariusze PKO BP zdecydowali o utworzeniu funduszu specjalnego w wysokości 6,7 mld zł z przeznaczeniem na pokrycie strat związanych z zawieraniem ugód kredytów walutowych. Zarząd banku dostał tym samym „zielone światło” od akcjonariuszy do zaproponowania ugód na zasadach KNF i zaksięgowania straty związanej z nimi w poczet wyników za 2020 rok. Akcjonariusze PKO BP 23 zobowiązali także zarząd banku do przedstawienia do zatwierdzenia radzie nadzorczej warunków, na jakich będą zawierane ugody.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 381 mld zł na koniec 2020 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Źródło: ISBnews