Grupa Robyg we współpracy z urzędem dzielnicy zbuduje most przez Potok Służewiecki na warszawskim Wilanowie, podała spółka. Przeprawa stworzy nowy wjazd do Miasteczka Wilanów oraz połączy ulicę Sarmacką ze skrzyżowaniem al. Wilanowskiej i ul. Kosiarzy.

„Deweloper wybuduje przedłużenie ul. Sarmackiej i most nad potokiem wraz z ciągami dla pieszych oraz przejazdem rowerowym, natomiast ZDM przebuduje skrzyżowanie. Robyg zakończył realizację osiedli mieszkaniowych w tej okolicy ponad 2 lata temu – ufundowanie mostu to całkowicie dodatkowy, dobrowolny projekt, finansowany w całości przez dewelopera na rzecz mieszkańców” – czytamy w komunikacie.

Prezes grupy Zbigniew Wojciech Okoński podkreśla, że Robyg od lat inwestuje w infrastrukturę publiczną.

„W Wilanowie sfinansowaliśmy zespół fontann i sygnalizację świetlną, na Woli oddaliśmy mieszkańcom park Odolany, na Bemowie realizujemy dojazdy, w Gdańsku obiekty sportowe. W ramach każdej inwestycji budujemy nowe drogi, skrzyżowania i ciągi komunikacyjne dla pieszych. Nowy wjazd do Miasteczka Wilanów pozwoli mieszkańcom szybciej i sprawniej przemieszczać się do innych dzielnic, zmniejszą się korki w godzinach szczytu. Obecnie – aby opuścić teren Miasteczka Wilanów – trzeba dojechać do ul. Rzeczpospolitej lub do ul. K. Kieślowskiego, co znacznie utrudnia wyjazd. Wierzymy, że nasz wkład na rzecz tutejszej społeczności przyczyni się do dalszego rozwoju dzielnicy, w której oddaliśmy już do użytku ponad 4 000 mieszkań” – powiedział Okoński, cytowany w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.

Źródło: ISBnews