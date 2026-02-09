Założyciel i główny akcjonariusz Respect Energy Holding Sebastian Jabłoński zakończył pełnienie funkcji prezesa zarządu, podała spółka. Nowym prezesem Respect Energy Holding został Roch Baranowski, dotychczasowy członek zarządu i menedżer od lat związany z branżą energetyczną.

Sebastian Jabłoński pozostaje właścicielem i głównym akcjonariuszem grupy, obejmując rolę founder & chairman Respect Energy Holding. W nowej funkcji będzie koncentrował się na kierunku strategicznym, dalszym rozwoju portfela działalności grupy oraz współpracy z zarządem i radą nadzorczą.

„Respect Energy osiągnęła skalę i dojrzałość, w których naturalnym krokiem jest rozdzielenie ról właścicielskich i operacyjnych. Przekazanie sterów Rochowi, osobie z dużym doświadczeniem menedżerskim i strategicznym, to decyzja, która wzmacnia organizację i przygotowuje ją na kolejny etap rozwoju” – powiedział Jabłoński, cytowany w komunikacie.

Roch Baranowski od prawie 2 lat współtworzył rozwój Respect Energy, odpowiadając za kluczowe obszary zarządcze i strategiczne. Jako prezes zarządu będzie kontynuował rozwój grupy w oparciu o pełną obecność we wszystkich dotychczasowych obszarach działalności, wyznaczanie ambitnych celów biznesowych oraz dalsze budowanie przewag konkurencyjnych na rynkach krajowych i międzynarodowych, zapowiedziano.

„Naszą ambicją jest dalsze umacnianie obecności we wszystkich kluczowych obszarach transformacji energetycznej: od obrotu energią, dostarczania zero-emisyjnej energii oraz innowacyjnych produktów i usług energetycznych do naszych klientów, przez umożliwianie dostępu do rynku wytwórcom zielonej energii oraz dewelopment i aktywne zarządzanie odnawialnymi aktywami wytwórczymi, rozwój zaawansowanych usług opartych na elastyczności, po kontynuację naszej ekspansji międzynarodowej. Chcemy eksplorować nowe możliwości, szybko skalować to, co działa, i reagować na zmiany rynkowe szybciej niż one same” – dodał Baranowski.

Respect Energy to spółka energetyczna z siedzibą w Warszawie, z całkowicie polskim kapitałem i wiodącą pozycją rynkową w Polsce. Działalność spółki skupia się także na odkupie, produkcji i sprzedaży energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Firma działa obecnie na 27 rynkach i współpracuje z grupą ponad 1 000 wytwórców energii z całej Polski. Respect Energy inwestuje także we własną infrastrukturę służącą do wytwarzania zielonej energii, głównie w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, a także rozwija projekty energetyki jądrowej w Polsce w oparciu o technologię SMR.

Źródło: ISBnews