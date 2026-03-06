W wyniku wojny na Bliskim Wschodzie mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem premii zakupowych na paliwa względem oficjalnych notowań. To oznacza, że rynek uważa sytuację za poważną i zakłada, że potrwa ona przez jakiś czas, ocenił prezes Unimotu Adam Sikorski.

„W wyniku zablokowania ok. 10-12% mocy rafineryjnych w rejonie Zatoki Perskiej, gwałtownie wzrosły premie zakupowe, które trzeba zapłacić za paliwa względem oficjalnych notowań, nawet do ok. 50 USD za tonę. To więcej niż po rozpoczęciu wojny na Ukrainie w 2022 roku” – powiedział Sikorski podczas telekonferencji.

Jego zdaniem, to oznacza, że rynek uważa sytuację za poważną i ocenia, że kryzys „chwilę potrwa”, co przekłada się na konieczność ułożenia na nowo logistyki dostaw.

„Sprzedaż paliw na stacjach Avia w pierwszym tygodniu marca wzrosła o 64% względem pierwszego tygodnia lutego, ale to nadal bardzo daleko od paniki, która miała miejsce po wybuchu wojny w Ukrainie” – dodał.

Według niego, największym potencjalnym ryzykiem jest eskalacja konfliktu w odniesieniu do mocy rafineryjnych w regionie.

„Wiele dużych kompleksów rafineryjnych, kluczowych z punktu widzenia Europy, zlokalizowanych jest na wybrzeżu Morza Czerwonego” – wskazał szef Unimotu.

Ponadto, wśród zagrożeń związanych z sytuacją na Bliskim Wschodzie Sikorski wymienił m.in. wzrost inflacji i osłabienie koniunktury oraz ryzyko logistyczne, czyli zakłócenia w transporcie morskim, wzrost kosztów frachtu i ubezpieczeń czy ograniczenie dostępności tankowców.

Z kolei wśród szans wskazał na fakt, że większa zmienność cen sprzyja działalności tradingowej, rosnący rynek LPG, który nie jest tak wrażliwy na zmiany jak diesel czy gaz ziemny oraz wzmocnienie pozycji niezależnych importerów kosztem mniejszych graczy, którzy mogą mieć problemy płynnościowe.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 14,1 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews