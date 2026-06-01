Rada nadzorcza PFR Ventures podjęła uchwałę o powołaniu Rozalii Urbanek na prezesa zarządu spółki z dniem 1 czerwca 2026 r., podał fundusz. W zarządzie pozostaje Aleksander Mokrzycki, jako wiceprezes.

„Objęcie funkcji prezeski zarządu PFR Ventures to dla mnie ogromny zaszczyt i odpowiedzialność. Polski rynek private equity i venture capital znajduje się dziś w przełomowym momencie rozwoju, a rolą PFR Ventures jest dalsze wzmacnianie jego potencjału. Program Innovate Poland otwiera nowy rozdział dla rynku, a wraz z zespołem PFR Ventures chcemy wykorzystać ten moment do budowy bardziej dojrzałego i samowystarczalnego ekosystemu inwestycyjnego, opartego w większym stopniu na instytucjonalnym kapitale prywatnym, który będzie finansował rozwój polskich przedsiębiorstw od etapu innowacyjnych startupów po dojrzałe firmy o globalnych ambicjach” – powiedziała nowa prezes PFR Ventures Rozalia Urbanek, cytowana w komunikacie.

„Rozalia łączy ponad 13-letnie doświadczenie w PE z unikalną znajomością polskiego ekosystemu i reguł funkcjonowania funduszu funduszy. W ostatnim czasie odgrywała jedną z wiodących ról w projektowaniu przełomowego programu Innovate Poland. Cieszymy się, że zostaje prezeską PFR Ventures, bo gwarantuje skuteczną realizację nowej strategii Polskiego Funduszu Rozwoju i stabilny rozwój polskiego rynku private equity i venture capital” – skomentował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Piotr Matczuk.

Urbanek od 3 czerwca 2025 r. weszła w skład zarządu PFR Ventures, pełniąc funkcję członkini zarządu ds. inwestycyjnych, a 27 marca br. objęła funkcję pełniącej obowiązki prezeski zarządu. Wcześniej była dyrektorką inwestycyjną w PFR Ventures. Ze spółką jest związana od 2018 r. Przed PFR Ventures była związana z funduszem private equity PineBridge Investments oraz Ernst & Young. Z wykształcenia jest magistrem finansów (SGH). Ukończyła CEMS Masters in Management na Wirschaftsuniversitat w Wiedniu.

PFR Ventures to spółka z Grupy PFR zarządzająca funduszami funduszy, która wspólnie z inwestorami prywatnymi, aniołami biznesu i korporacjami inwestuje w fundusze Venture Capital oraz Private Equity. Polski Fundusz Rozwoju jest spółką prawa handlowego należącą do Skarbu Państwa.

