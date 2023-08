Nie istnieją jakakolwiek różnice w wysokości wynagrodzeń członków zarządu lub rady nadzorczej PZU podanych w raporcie rocznym PZU za rok 2022 z 30 marca br. oraz w sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków organów PZU za rok 2022 z 7 czerwca br., podał ubezpieczyciel, odnosząc się do informacji części mediów o rzekomo „wyższych niż wcześniej podawano” lub „skorygowanych w górę” wynagrodzeniach członków zarządu lub rady nadzorczej PZU.

„Nieprawdą jest, że istnieje jakakolwiek różnica w wysokości wynagrodzeń członków zarządu lub rady nadzorczej PZU SA podanych w raporcie rocznym PZU SA za rok 2022 z 30 marca br. oraz w sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków organów PZU SA za rok 2022 z 7 czerwca br. W obu przypadkach kwoty są tożsame, tyle że – zgodnie z wymogami sprawozdawczości – raport roczny podaje kwoty w rozbiciu na wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne, a odrębnie podaje szacunkową wartość świadczeń niepieniężnych. Tymczasem w raporcie z 7 czerwca br. kwoty prezentowane są zgodnie z przepisami art. 90g ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” – czytamy w stanowisku PZU przesłanym ISBnews.

Wszystkie dane zawarte są we wskazanych wyżej sprawozdaniach dostępnych od dawna publicznie i powszechnie, a wszelkie wątpliwości rozwiałby kontakt z PZU i weryfikacja posiadanych informacji, czego żaden z autorów medialnych przekazów nie zrobił, podkreśliła spółka.

„Rzetelne podejście do tematu nakazywałoby też podanie informacji o tym, w jaki sposób wypłacana jest tzw. część odroczona wynagrodzenia zmiennego członków organów spółek Grupy PZU. Jest ona wypłacana w ratach – w roku następnym po roku, którego rozliczenie dotyczy, wypłacana jest część wynagrodzenia zmiennego z roku poprzedniego oraz część odroczona z lat ubiegłych. W kolejnym roku jest to więc skumulowana część premii sprzed lat trzech, dwóch i sprzed roku. To stawia w zupełnie innym świetle informacje o procentowym wzroście wynagrodzenia członków zarządu w 2022 r. Stwierdzenie, jakoby miały miejsce 'rekordowe podwyżki dla władz PZU’ jest całkowicie nieprawdziwe” – czytamy dalej.

PZU podkreśliło, że rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej fałszywych informacji narusza dobre imię spółki, godzi w dobra osobiste członków organów spółki, a także może nosić znamiona manipulacyjnego wpływu na jej notowania giełdowe.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 436,12 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

