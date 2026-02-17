Electrum dołączył jako kluczowy partner inwestora RP Global przy budowie farmy wiatrowej Wałcz o mocy 124 MW, jednej z największych lądowych farm wiatrowych w Polsce, podała spółka.

W ramach inwestycji Electrum zrealizuje pełen zakres prac Balance of Plant (BoP), obejmujący m.in.: budowę fundamentów dla 21 turbin, budowę dróg wewnętrznych i dojazdowych, instalację infrastruktury elektroenergetycznej średniego napięcia, budowę stacji GPO (GPZ przyłączeniowy), instalację ok. 35 km kablowej linii wysokiego napięcia oraz integrację całego systemu i przygotowanie do wyprowadzenia mocy, wymieniono w materiale.

Po uruchomieniu projekt Wałcz dołączy do grona największych lądowych farm wiatrowych w Polsce. Zakończenie prac planowane jest na 2027 rok.

Inwestor wybrał turbiny Nordex N149, każda o mocy 5,9 MW i wysokości piasty 134 m – jedne z najmocniejszych turbin onshore instalowanych na polskim rynku. Łącznie 21 jednostek zapewni niemal 124 MW mocy zainstalowanej.

„Projekt Wałcz to kolejny przykład inwestycji, w której możemy wykorzystać pełne kompetencje Electrum w budowie dużych i wymagających technicznie farm wiatrowych. Dziękujemy RP Global za zaufanie i wybór Electrum jako partnera przy tak znaczącym przedsięwzięciu. To dla nas ważny sygnał, że Electrum jest dziś partnerem zdolnym realizować projekty o największej skali i złożoności, wspierając jednocześnie rozwój energii odnawialnej w Polsce” – powiedział dyrektor handlowy i członek zarządu Electrum Tomasz Taff, cytowany w komunikacie.

„To strategicznie ważna inwestycja dla rozwoju portfela RP Global w Polsce, a współpraca z Electrum gwarantuje wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa wykonania” – dodał Country Manager RP Global Poland Wojciech Głoćko.

RP Global rozpoczęło działalność w Polsce w 2006 roku jako jeden z pionierów na rynku energetyki wiatrowej. Od tego czasu firma wykonała projekty wiatrowe o łącznej mocy 180MW, z których wybudowała 120MW.

Electrum to polski biznes Climate Tech z siedzibą w Białymstoku, oferujący kompleksowe rozwiązania z zakresu najnowszych technologii rozwoju, budowy i zarządzania projektami w obszarze energii i informacji.

Źródło: ISBnews