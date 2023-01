Ruch w sieci mobilnej Orange Polska wzrósł o 20% r/r do niemal 2,05 mln TB w 2022 roku, podał operator. W dostępie stacjonarnym wzrost transmisji danych sięgnął 23%.

„To mniejsza dynamika niż rok temu. Wtedy wykorzystanie internetu patrząc 2021 do 2020 wzrosło o 25%. Niewykluczone, że to efekt końca ograniczeń pandemicznych” – czytamy na blogu operatora.

Patrząc na wykorzystanie poszczególnych technologii, Orange odnotował „delikatne zmiany”. W technologii LTE przesłano 97% danych wobec 96% w roku 2021. Wykorzystanie 3G spadło do 3% całości z 4% w roku poprzednim, podano także.

„Jak widać sieć 5G to dalej nieduży promil ruchu, dlatego z niecierpliwością wypatrujemy aukcji na docelowe częstotliwości 5G. Łącznie w 2022 roku przesłaliście 2 047 285 TB danych vs. 1 712 874 w roku 2021. Jeśli chodzi o rozmowy, porównując rok do roku, spadek wyniósł 2,7%. W minutach to 76,7 mld (2022) vs. 78,8 mld (2021). Stałym, dobrym trendem jest rosnące wykorzystanie VoLTE i WiFi Calling. Na koniec grudnia 2022 roku rozmowy w tych standardach stanowiły już 56% całego ruchu głosowego w naszej sieci” – czytamy dalej.

Jak wskazano, w dostępie stacjonarnym też nie było zaskoczenia. Wzrost transmisji danych sięgnął 23%. Ogromy w tym udział dostępu światłowodowego.

„Z najszybszego i najbardziej niezawodnego rozwiązania korzystaliście zdecydowanie częściej, a wzrost dla tej technologii wyniósł blisko 51%. Co ciekawe, w porównaniu do 2021 roku, spadło wykorzystanie starszych technologii ADSL i VDSL. Jeśli chodzi o światłowód od Orange, to w zasięgu jest już ponad 7 mln gospodarstw domowych. Niedawno wystartowaliśmy z opcją o prędkości do 2 Gb/s i testowaliśmy 10 Gb/s. Jako ciekawostkę dodam, że w tym roku Trzebiatów będzie pierwszym w Polsce miastem, w którym niemal wszyscy mieszkańcy będą mieli dostęp do światłowodów” – napisano także.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

Źródło: ISBnews