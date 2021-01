RWE Renewables zdecydował, że zbuduje farmę wiatrową o mocy 16,8 MW w Rozdrażewie, podała spółka. Koszt inwestycji to ok. 22 mln euro.

„Na projekt składa się siedem turbin wiatrowych niemieckiego producenta Nordex o mocy 2,4 MW każda. Farma wiatrowa będzie położona w województwie wielkopolskim, około 80 kilometrów na południowy wschód od Poznania” – czytamy w komunikacie.

Wszystkie zgody i zezwolenia na budowę farmy i jej przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zostały już udzielone. Budowa ma ruszyć w I kwartale br.

„Polska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków energii wiatrowej w Europie. Chcemy się tu dalej rozwijać. Dowodem na to jest decyzja inwestycyjna dotycząca budowy naszej nowej farmy wiatrowej w Rozdrażewie. Ponadto tym krokiem po raz kolejny podkreślamy nasze dążenie do dalszego umacniania naszej pozycji jako jednego z globalnych liderów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii” – powiedziała dyrektor operacyjna ds. morskiej energetyki wiatrowej i PV w Europie, Azji i Pacyfiku w RWE Renewables Katja Wünschel, cytowana w komunikacie.

RWE Renewables posiada już w Polsce kilka lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy około 390 MW. Ze względu na położenie nowej farmy wiatrowej w pobliżu innego parku wiatrowego RWE (Wielkopolska I) możliwe będzie wykorzystanie synergii w zakresie eksploatacji i utrzymania.

Grupa planuje także rozpoczęcie jeszcze w tym roku budowy farmy wiatrowej Wierzchlas o mocy 7,2 MW, która wygrała w ostatniej polskiej aukcji przeprowadzonej w grudniu 2020 r.

RWE Renewables posiada lądowe i morskie farmy wiatrowe i fotowoltaiczne oraz bateryjne magazyny energii o łącznej mocy ok. 9 GW. Do końca roku 2022 RWE zamierza zainwestować 5 mld euro netto w rozbudowę odnawialnych źródeł energii, aby powiększyć swój portfel mocy w OZE do 13 GW. Plany rozwoju koncentrują się na kluczowych rynkach w Europie i Ameryce oraz w regionie azjatycko-pacyficznym.

Źródło: ISBnews