Ryanair planuje przewieźć ok. 14 mln pasażerów w Polsce w ciągu najbliższych 12 miesięcy, poinformował prezes Buzz – linii wchodzącej w skład Grupy Ryanair – Michał Kaczmarzyk.

„Nasz cel na ten [najbliższy] rok to 14 mln pasażerów” – powiedział Kaczmarzyk podczas konferencji prasowej. Liczba obejmuje pasażerów Ryanair i Buzz łącznie.

Najwięcej pasażerów linie będą miały w portach Kraków Airport i Warszawie Modlin: odpowiednio ok. 4 mln i ok. 3 mln. Z i do Wrocławia Ryanair zamierza przewieźć ok. 1,5 mln osób, podobnie z Gdańska. Z Poznania ok. 1 mln, a z Katowic 0,9 mln, wymienił prezes.

Ryanair podsumował dziś założenia rozkładu lotów na zimę 2021/2022. Uruchomi z Polski 220 tras, w tym 25 nowych. Nowe kierunki to Aarhus, Helsinki, Malta, Ryga i Sztokholm z Warszawy Modlin; Paryż, Sztokholm i Walencja z Gdańska; Amman, Bruksela, Helsinki i Manchester z Poznania; Billund, Bournemouth, Lizbona, Pafos i Piza z Wrocławia oraz Agadir, Ankona, Budapeszt, Lille, Newcastle, Ryga, Sztokholm i Turyn z Krakowa.

Ryanair to niskokosztowy przewoźnik lotniczy, który operuje z ok. 200 lotnisk w ponad 30 krajach.

Źródło: ISBnews