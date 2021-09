Zarząd Ryanair ocenia, że podniesienie opłat terminalowych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) może mieć negatywny wpływ na ruch lotniczy w Polsce, zwłaszcza w mniejszych portach, poinformowali prezes Michael O’Leary i członek zarządu ds. prawnych Juliusz Komorek.

„Mamy kłopot w postaci opłat terminalowych pobieranych przez PAŻP, które będą podniesione o 70% od 1 stycznia. Coś w tej sprawie należy zrobić, apelowaliśmy do premiera, by zajął stanowisko. Rząd musi się nad nimi pochylić” – powiedział Komorek podczas konferencji prasowej.

„Liczymy się z tym, że tę kwestię [wprowadzenia opłat] możemy przegrać. W Warszawie nie powinno to stanowić problemu, gorzej jest na małych lotniskach, gdzie pasażerowie są bardziej wrażliwi na cenę biletu. To, że w Niemczech są podnoszone opłaty, to nie znaczy, że w Polsce powinno być podobnie, bo jest mnie zamożnym krajem” – dodał O’Leary.

Jednocześnie wyraził opinię, że środki pomocowe z Unii Europejskiej na walkę ze skutkami pandemii powinny być skierowane m.in. na wsparcie PAŻP. Wtedy Agencja nie przekładałby swoich kosztów na pasażerów, ocenił.

Komorek wskazał, że zwiększanie opłat nie służy rynkowi lotniczemu w Polsce, w który inwestuje Ryanair.

„Ok. 20% naszych tras w Polsce jest na granicy opłacalności, ale to jest nasza inwestycja w przyszły ruch lotniczy w Polsce” – podkreślił.

Zarząd odniósł się też do zmian w zarządzie portu lotniczego w Modlinie.

„Jeszcze nie poznaliśmy nowego zarządu, ale mamy nadzieję na dobrą współpracę. Liczymy na pomoc marszałka województwa, z którym się nam zawsze dobrze współpracowało, gorzej z Przedsiębiorstwem Państwowym 'Porty Lotnicze’, które blokowało inwestycje” – powiedział prezes.

Podtrzymał gotowość Ryanaira do inwestycji w Porcie Lotniczym Modlin i wyraził opinię, że w aglomeracji warszawskiej powinny rozwijać się oba lotniska: Chopina i Modlin. Inwestycję w lotnisko w Radomiu O’Leary określił „jednym z najgłupszych pomysłów w historii Polski”.

Ryanair poinformował dziś, że planuje przewieźć ok. 14 mln pasażerów w Polsce w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Najwięcej pasażerów linie będą miały w portach Kraków Airport i Warszawie Modlin: odpowiednio ok. 4 mln i ok. 3 mln. Z i do Wrocławia Ryanair zamierza przewieźć ok. 1,5 mln osób, podobnie z Gdańska. Z Poznania ok. 1 mln, a z Katowic 0,9 mln.

Ryanair podsumował też dziś założenia rozkładu lotów na zimę 2021/2022. Uruchomi z Polski 220 tras, w tym 25 nowych. Nowe kierunki to: Aarhus, Helsinki, Malta, Ryga i Sztokholm z Warszawy Modlin; Paryż, Sztokholm i Walencja z Gdańska; Amman, Bruksela, Helsinki i Manchester z Poznania; Billund, Bournemouth, Lizbona, Pafos i Piza z Wrocławia oraz Agadir, Ankona, Budapeszt, Lille, Newcastle, Ryga, Sztokholm i Turyn z Krakowa.

Ryanair to niskokosztowy przewoźnik lotniczy, który operuje z ok. 200 lotnisk w ponad 30 krajach.

Źródło: ISBnews