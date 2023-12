Ryanair dokona kolejnej 20-proc. redukcji w zimowym rozkładzie lotów z lotniska Warszawa Modlin, podał przewoźnik. Wprowadzone dziś cięcia, w połączeniu z 20-proc. redukcją ogłoszoną przez linię we wrześniu tego roku, spowodowały utratę 15 bezpośrednich połączeń z Modlina, a także zmniejszenie liczby lotów na kolejnych 16 trasach. Mimo to Ryanair nadal będzie oferował bezpośrednie połączenia do Warszawy na wielu z tych tras (w tym do Bolonii, Liverpoolu, Neapolu i Wiednia), które będą teraz obsługiwane z lotniska Chopina. Ryanair przeniesie również 1 samolot bazowy z Modlina do Krakowa na sezon letni 2024.

„Od przyszłego roku lotnisko w Modlinie będzie jedynym lotniskiem w Polsce, którego Ryanair nie będzie rozwijał. Oznacza to, że mieszkańcy Mazowsza będą mieli mniejszy dostęp do bezpośrednich połączeń, lotów i najniższych cen Ryanair. Jednocześnie lotniska, takie jak Chopin, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Łódź i wiele innych w całej Polsce będą czerpać korzyści z rekordowego ruchu Ryanair i inwestycji dzięki proaktywnym i perspektywicznie działającym zarządom i udziałowcom. Bezczynność Portu Lotniczego Modlin i jego udziałowców negatywnie wpływa na lokalną gospodarkę, tworzenie miejsc pracy i komunikację dla mieszkańców Mazowsza” – czytamy w komunikacie.

„Jako największa linia lotnicza w Polsce, Ryanair aktywnie zwiększa ruch pasażerski, oferując najniższe cen biletów lotniczych. Można to jednak osiągnąć tylko przy współpracy z portami lotniczymi i ich udziałowcami. Współpraca ta ma miejsce w całej Polsce, gdzie latem przyszłego roku Ryanair zbazuje rekordową liczbę 42 samolotów (inwestycja o wartości 4,2 mld USD). Niestety, zarząd lotniska w Modlinie, nie podejmując żadnych działań w kierunku rozwoju infrastruktury i nowych połączeń, oddaje ruch pasażerski innym lotniskom z dala od Mazowsza” – czytamy także.

Ryanair to niskokosztowy przewoźnik lotniczy, który operuje z ok. 240 lotnisk w ok. 40 krajach.

Źródło: ISBnews