Ryanair uruchomi trasę z Poznania do Leeds Bradford od 4 grudnia br., podał przewoźnik. Połączenie będzie realizowane dwa razy w tygodniu.

„Nowy kierunek do Leeds Bradford od Ryanair to kolejne potwierdzenie, iż ten przewoźnik konsekwentnie realizuje plan odbudowy ruchu lotniczego, a lotnisko w Poznaniu jest tego widocznym beneficjentem. Przed nami, jeszcze w sezonie jesiennym 2021 uruchomienie przez Ryanaia zupełnie nowych połączeń do Brukseli, Ammanu, Helsinek i Manchesteru, wznowienie trasy do Cork, a teraz od 4.12.2021 Leeds Bradford Prosto z Poznania! Od dzisiaj, jak nigdy dotąd w sezonie jesiennym, 25 tras od Ryanaira, w systemie rezerwacyjnym, czeka na swoich pasażerów! Bardzo się cieszymy z takich wiadomości i polecamy loty z Ławicy” – powiedział rzecznik prasowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica Błażej Patryn, cytowany w materiale.

Ryanair to niskokosztowy przewoźnik lotniczy, który operuje z ok. 200 lotnisk w ponad 30 krajach.

Źródło: ISBnews