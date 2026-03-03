Ryanair dodał trzy samoloty do bazy w Krakowie w sezonie Lato 2026, zwiększając swoją flotę bazową do 15 maszyn oraz uruchomi 4 nowe trasy do Ammanu, Budapesztu, Bukaresztu oraz Sofii, podał przewoźnik. Na lotnisku w Krakowie linia będzie obsługiwała latem 86 tras, zwiększając liczbę pasażerów o 13%, do 8 mln w skali roku.

„Uruchamiamy 4 ekscytujące nowe trasy do Ammanu, Budapesztu, Bukaresztu i Sofii, a także zwiększamy częstotliwości na 47 pozostałych trasach, co pozwoli nam urosnąć w Krakowie o 13%, do 8 mln pasażerów. […] Kraków jest dziś największą bazą Ryanaira w Europie Środkowej i kluczowym miejscem inwestycji naszej linii. Oprócz rozbudowanej siatki połączeń i floty, otworzyliśmy niedawno przy lotnisku w Krakowie nasze zaawansowane technologicznie Centrum Symulatorowe – pierwsze tego typu w Polsce – które już szkoli setki pilotów, personelu pokładowego i inżynierów z całego regionu, tworząc wysoko wykwalifikowane miejsca pracy w Małopolsce” – powiedział prezes Ryanair Michael O’Leary, cytowany w komunikacie.

Ryanair to niskokosztowy przewoźnik lotniczy, który operuje z ok. 240 lotnisk w ok. 40 krajach.

Źródło: ISBnews