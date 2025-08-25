Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 10,2% r/r i wyniosła 4,98 mld zł w lipcu, wynika z danych PEX. W okresie styczeń-lipiec br. wartość rynku wyniosła 35,04 mld zł, co oznacza wzrost o 10,7% r/r.

„Rynek apteczny w lipcu 2025 roku zanotował sprzedaż na poziomie 4 978,1 mln zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2024 wzrosła o 460,9 mln zł (+10,2%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 295,8 mln zł (+6,3%). Obrót statystycznej apteki w lipcu 2025 wyniósł 404 tys. zł, był to wzrost o 11,9% względem analogicznego okresu 2024 roku” – czytamy w raporcie.

W porównaniu do analogicznego okresu 2024 r. nastąpił wzrost wartości we wszystkich monitorowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 551,3 mln zł i wzrosła o 194,7 mln zł (+14,4%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1 487,9 mln zł i wzrosła

o 199,8 mln zł (+15,5%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 887,6 mln zł i wzrosła o 58,1 mln zł (+3,2%), wymieniono w materiale.

„Średnia cena detaliczna leku w lipcu wyniosła 34,11 zł i wzrosła o 0,9% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2024 r. cena wzrosła o 11,7%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 36,96 zł (wzrost o 8% vs lipiec 2024), średnia cena

produktów z recept pełnopłatnych to 47,04 zł (wzrost o 13,9% vs lipiec 2024), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 26,25 zł (wzrost o 9,7% vs lipiec 2024)” – czytamy dalej.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w lipcu br. wyniosła 26,1% i była niższa o 0,4% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2024 r., a w porównaniu do czerwca marża spadła o 1,4%.

„W lipcu refundacja leków osiągnęła wartość 1351 mln zł, tj. o 15,3% więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w lipcu 14,6% i był niższy o 1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 0,6 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku” – czytamy też w informacji.

PEX jest polską firmą badawczo-doradczą. Specjalizuje się w usługach dla podmiotów działających w ramach szeroko rozumianego rynku ochrony zdrowia.

Źródło: ISBnews