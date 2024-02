Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 13,6% r/r i wyniosła 4,71 mld zł w listopadzie, wynika z danych PEX PharmaSequence.

„Rynek apteczny w styczniu 2024 roku zanotował sprzedaż na poziomie 4 709,2 mln zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2023 wzrosła o 563,8 mln zł (+13,6%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 22,3 mln zł (-0,5%). Obrót statystycznej apteki w styczniu 2024 wyniósł 372,5 tys. zł, był to wzrost o 15,5% względem analogicznego okresu 2023 roku” – czytamy w raporcie.

W porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 295,7 mln zł i wzrosła o 144,3 mln zł (+12,5%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1 293,3 mln zł i wzrosła o 201,6 mln zł (+18,5%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 2 078,1 mln zł i wzrosła o 213,2 mln zł (+11,4%), wskazano także.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się w dwóch analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 22,3 mln zł (+1,8%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 75,2 mln zł (+6,2%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej spadła o 119,7 mln zł (-5,4%).

Średnia cena detaliczna leku w styczniu wyniosła 29,4 zł i wzrosła o 1,9% m/m i o 9,4% r/r. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 33 zł (wzrost o 5,4% r/r), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 39,1 zł (wzrost o 10,8% r/r), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 23,8 zł (wzrost o 9,2% r/r), podano również.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w styczniu br. wyniosła 25,4% i była wyższa o 2,6% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2023 r., a w porównaniu do grudnia marża spadła o 5,2%.

„W styczniu refundacja leków osiągnęła wartość 1 104 mln zł, tj. o 27,7% więcej niż w analogicznym okresie 2023 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w styczniu 76,6% i był niższy o 0,4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 2,6 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku” – czytamy dalej.

PEX PharmaSequence jest polską firmą badawczo-doradczą. Specjalizuje się w usługach dla podmiotów działających w ramach szeroko rozumianego rynku ochrony zdrowia.

Źródło: ISBnews