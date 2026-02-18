Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 1,4% r/r i wyniosła 5,37 mld zł w grudniu, wynika z danych PEX.

„Rynek apteczny w styczniu 2026 roku zanotował sprzedaż na poziomie 5 372 mln zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2025 wzrosła o 76,1 mln zł (+1,4%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 209,9 mln zł (-3,8%). Obrót statystycznej

apteki w styczniu 2026 wyniósł 439,5 tys. zł, był to wzrost o 2,8% względem analogicznego okresu 2025 roku” – czytamy w komunikacie.

W porównaniu do analogicznego okresu 2025 r. nastąpił wzrost wartości we dwóch monitorowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 546,7 mln zł i wzrosła o 90,1 mln zł (+6,2%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1 577,7 mln zł i wzrosła

o 60,7 mln zł (+4%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 2 194,7 mln zł i spadła o 77,4 mln zł (-3,4%), wymieniono w materiale.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca nastąpił spadek wartości we wszystkich monitorowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 115 mln zł (-6,9%), sprzedaż produktów pełnopłatnych spadła o 33,1 mln zł (-2,1%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej spadła o 63,1 mln zł (-2,8%).

„Średnia cena detaliczna leku w styczniu wyniosła 34,51 zł i spadła o 0% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2025 r. cena wzrosła o 7,5%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 37,31 zł (wzrost o 6,6% vs styczeń 2025), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 48,29 zł (wzrost o 12% vs styczeń 2025), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 27,12 zł (wzrost o 4,4% vs styczeń 2025). Średni narzut apteczny dla wszystkich leków w styczniu br. wyniósł 26,3% i był niższy o 4,5% w porównaniu do narzutu w analogicznym okresie 2025 r., a w porównaniu do grudnia narzut wzrósł o 3,4%” – czytamy dalej.

W styczniu refundacja leków osiągnęła wartość 1 338 mln zł, tj. o 5,4% więcej niż w analogicznym okresie 2025 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w styczniu 15,2% i był niższy o 1,9 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 0,7

pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2025 roku.

PEX jest polską firmą badawczo-doradczą. Specjalizuje się w usługach dla podmiotów działających w ramach szeroko rozumianego rynku ochrony zdrowia.

Źródło: ISBnews