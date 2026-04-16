Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 3,6% r/r i wyniosła 5,46 mld zł w marcu, wynika z danych PEX.

„Rynek apteczny w marcu 2026 roku zanotował sprzedaż na poziomie 5463 mln zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2025 wzrosła o 192,1 mln zł (+3,6%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 340,9 mln zł (+6,7%). Obrót statystycznej apteki w marcu 2026 wyniósł 449 tys. zł, był to wzrost o 5,2% względem analogicznego okresu 2025 roku” – czytamy w komunikacie.

W porównaniu do analogicznego okresu 2025 r. nastąpił wzrost wartości we dwóch monitorowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1646 mln zł i wzrosła o 124,4 mln zł (+8,2%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1657,6 mln zł i wzrosła o 136,6 mln zł (+9%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 2107,8 mln zł i spadła o 72,8 mln zł (-3,3%), wymieniono w materiale.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca nastąpił wzrost wartości we wszystkich monitorowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 154,6 mln zł (+10,4%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 137,1 mln zł (+9%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 47,9 mln zł (+2,3%).

Średnia cena detaliczna leku w marcu wyniosła 35,29 zł i wzrosła o 1,4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2025 r. cena wzrosła o 8%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 37,86 zł (wzrost o 6,6% vs marzec 2025), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 48,77 zł (wzrost o 9,7% vs marzec 2025), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 27,45 zł (wzrost o 5% vs marzec 2025).

„Średni narzut apteczny dla wszystkich leków w marcu br. wyniósł 25,7% i był niższy o 3,1% w porównaniu do narzutu w analogicznym okresie 2025 r., a w porównaniu do lutego narzut wzrósł o 2,2%” – czytamy dalej.

W marcu refundacja leków osiągnęła wartość 1453 mln zł, tj. o 8,4% więcej niż w analogicznym okresie 2025 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w marcu 13,4% i był niższy o 1,1 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 0,1 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2025 roku, zakończono.

PEX jest polską firmą badawczo-doradczą. Specjalizuje się w usługach dla podmiotów działających w ramach szeroko rozumianego rynku ochrony zdrowia.

Źródło: ISBnews