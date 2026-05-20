Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 8,7% r/r i wyniosła 5,46 mld zł w kwietniu, wynika z danych PEX.

„Rynek apteczny w kwietniu 2026 roku zanotował sprzedaż na poziomie 5459,8 mln zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2025 wzrosła o 435 mln zł (+8,7%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 3,1 mln zł (-0,1%). Obrót statystycznej

apteki w kwietniu 2026 wyniósł 449 tys. zł, był to wzrost o 10,3% względem analogicznego okresu 2025 roku” – czytamy w komunikacie.

W porównaniu do analogicznego okresu 2025 r. nastąpił wzrost wartości we wszystkich monitorowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1614,2 mln zł i wzrosła o 140,5 mln zł (+9,5%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1665,1 mln zł i wzrosła

o 197,5 mln zł (+13,5%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 2126,3 mln zł i wzrosła o 91,6 mln zł (+4,5%), wymieniono w materiale.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca nastąpił wzrost wartości we dwóch monitorowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 31,8 mln zł (-1,9%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 7,5 mln zł (+0,5%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej

wzrosła o 18,5 mln zł (+0,9%).

Średnia cena detaliczna leku w kwietniu wyniosła 35,47 zł i wzrosła o 0,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2025 r. cena wzrosła o 6,8%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 37,5 zł (wzrost o 4,5% vs kwiecień 2025), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 49,74 zł (wzrost o 9,9% vs kwiecień 2025), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 27,68 zł (wzrost o 5,3% vs kwiecień 2025).

„Średni narzut apteczny dla wszystkich leków w kwietniu br. wyniósł 28,9% i był wyższy o 15,4% w porównaniu do narzutu w analogicznym okresie 2025 r., a w porównaniu do marca narzut wzrósł o 12,6%” – czytamy dalej.

W kwietniu refundacja leków osiągnęła wartość 1388 mln zł, tj. o 7,8% więcej niż w analogicznym okresie 2025 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w kwietniu 15,7% i był niższy o 2,3 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 1,4 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2025 roku, zakończono.

PEX jest polską firmą badawczo-doradczą. Specjalizuje się w usługach dla podmiotów działających w ramach szeroko rozumianego rynku ochrony zdrowia.

Źródło: ISBnews