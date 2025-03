Rynek usług Business Process Outsourcing (BPO) w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) przekwalifikowuje się strategicznie z back-office w kierunku bardziej złożonych usług takich jak finanse i księgowość, badania i rozwój oraz operacje IT, co daje długoterminowe perspektywy wzrostu, wynikające również z dostępności wykwalifikowanych i wielojęzycznych pracowników oraz solidnej infrastruktury, wynika z badania „Offshore BPO Confidence Index 2024”.

„Choć uznane potęgi outsourcingowe, takie jak Indie i Filipiny, pozostają kluczowymi graczami na globalnym rynku BPO, to gwiazda regionu CEE wschodzi coraz wyżej. Dostawcy usług BPO w takich krajach z naszego regionu, jak Polska, Rumunia, Bułgaria i Czechy, wskazali w badaniu na znaczną poprawę własnej pozycji konkurencyjnej. Ankietowani menedżerowie podkreślili trzy główne czynniki, które przyczyniają się do tego faktu: wykwalifikowaną technologicznie siłę roboczą, zbieżność geograficzną i kulturową z klientami, a także konkurencyjność kosztową wzmocnioną przez zachęty inwestycyjne” – czytamy w komunikacie.

Polski sektor BPO na tle reszty krajów regionu jest jednym z najlepiej przygotowanych do wykorzystania nowych trendów w outsourcingu, podkreślono.

„Potwierdza to raport Offshore BPO Confidence Index 2024, w którym Polska uzyskała bardzo wysokie noty w obszarach, takich jak infrastruktura (96,9%), bezpieczeństwo (96%) oraz rynek pracy (91,4%). Polski ekosystem BPO wyróżnia się też dojrzałością współpracy pomiędzy firmami, uczelniami i administracją, co pozwala skutecznie reagować na zmieniające się potrzeby klientów” – powiedział CEO w Armatis Polska Krzysztof Lewiński, cytowany w komunikacie.

Polska zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem wskaźnika zaufania do własnego potencjału konkurencyjnego w sektorze BPO, uzyskując wynik 91%, co plasuje ją tuż za Indiami (93,9%). W pierwszej ósemce znalazły się również inne kraje z Europy Środkowo-Wschodniej: Kosowo na trzecim miejscu (86,2%), Serbia na szóstym (84,3%) oraz Rumunia na siódmym (82,4%), co pokazuje, że region CEE umacnia swoją pozycję jako atrakcyjne centrum usług BPO, podano także.

CEO w Armatis Polska wskazał, że polski sektor BPO wykorzystuje obecny trend wzrostowy w regionie.

„Obserwujemy znaczące zwiększenie zainteresowania usługami ze strony klientów zagranicznych, którzy doceniają nie tylko konkurencyjność kosztową, ale przede wszystkim wysoką jakość świadczonych usług i kompetencje polskich specjalistów. Pewne wyzwania, na które zwrócono uwagę w raporcie, jak zmiany w strategii promowania inwestycji czy ograniczona dostępność gotowych powierzchni biurowych, mogą stanowić bariery, ale nie hamują dynamicznego rozwoju sektora” – podsumował Lewiński.

Badanie zostało przeprowadzone wśród dostawców usług Business Process Outsourcing (BPO) i kluczowych interesariuszy branży w regionie. Armatis to firma wywodząca się z Francji, która od ponad 30 lat tworzy rozwiązania outsourcingowe dla przedsiębiorstw.

Źródło: ISBnews