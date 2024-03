Wartość polskiego rynku chmury obliczeniowej wzrosła o 1 mld zł w 2023 r. do 3,9 mld zł (34% r/r), a potencjał dalszego wzrostu w kolejnych latach pozostaje wyraźny, wynika z raportu PMR „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2024”. Prognozy PMR pokazują, że rynek chmury ma rosnąć do 4,8 mld zł w 2024 r., a w 2029 r. zbliżyć się do poziomu 13 mld zł.

„Chociaż rynek usług w chmurze rośnie w dużo szybszym tempie niż cały rynek IT, wciąż stanowi on jedynie niewielką część całkowitych wydatków IT (mniej niż 10% w 2023 r.). PMR prognozuje, że udział ten w kolejnych latach będzie systematycznie wzrastał. Przyczyny obecnej sytuacji na rynku należy upatrywać w przyspieszonym procesie wdrażania nowych, jak i kolejnych rozwiązań chmurowych przez firmy w Polsce, co jest trendem utrzymującym się od kilku lat. Z badań PMR przeprowadzonych na potrzeby raportu wynika, że tempo wdrażania technologii opartych na chmurze obliczeniowej nie osłabło. Co więcej, większość firm potwierdza, że chmura staje się nieodzownym elementem ich transformacji cyfrowej” – czytamy w komunikacie.

Nie zmienia się również podejście dużych firm w Polsce, jeśli chodzi o planowane wydatki. Mniej niż jedna firma na 100 deklaruje, że chce ograniczyć wydatki na chmurę. Wykorzystywanie chmury obliczeniowej wiąże się z coraz większymi kosztami, które nie zawsze podyktowane są wyłącznie nowymi projektami i inwestycjami, ale również zmianą polityki cenowej dostawców chmury. Nie można również zapomnieć o innowacjach technologicznych, podkreślono.

Siłą napędową gospodarki w najbliższych latach będzie kombinacja nowoczesnych komputerów o wysokiej mocy obliczeniowej. Wykorzystywanie sztucznej inteligencji w organizacjach ma stać się jednym z głównych priorytetów na najbliższe lata. Kolejnym istotnym czynnikiem rysującym nowe perspektywy dla rynku chmury obliczeniowej jest także rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, obejmujący dostęp mobilny (5G) i stacjonarny (FTTx). Możliwe stanie się zbieranie danych z urządzeń, przesyłanie ich do chmury oraz otrzymywanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym.

„Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej stworzy podstawy dla szeregu nowych zastosowań, które nie były dostępne przy użyciu starszych technologii. W ostatnim czasie szczególnie na znaczeniu zyskuje uruchomienie sieci 5G na częstotliwościach z zakresu 3,4-3,8 GHz, która upowszechni mobilne rozwiązania w chmurze” – zakończono.

Na potrzeby raportu PMR przeprowadził badanie na próbie 500 dużych firm i MŚP w Polsce. Badanie zostało zrealizowane w styczniu i lutym 2024 roku z użyciem techniki wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI).

Źródło: ISBnews