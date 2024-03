Rynek artykułów kosmetycznych w Polsce będzie się rozwijał w średniorocznym tempie wzrostu (CAGR) 5% w latach 2024-2029, wynika z prognoz PMR. Chociaż dynamika rynku będzie niższa niż w latach 2020-2023, na co wpłynie m.in. wyhamowanie tempa wzrostu cen, popyt stymulowany będzie przez zachowania konsumenckie.

PMR prognozuje również, że kategorią produktową z największym udziałem w rynku, pozostaną w najbliższych latach kosmetyki do pielęgnacji ciała, jednak z niedużą przewagą nad kategorią produktów do pielęgnacji twarzy.

„Według estymacji PMR, kosmetyki do pielęgnacji ciała oraz kosmetyki do pielęgnacji twarzy są najważniejszymi kategoriami na rynku – z udziałem odpowiednio na poziomie 17% w rynku w 2023 roku. Co nie może dziwić, biorąc pod uwagę powszechność stosowania tego typu produktów i fakt, że stanowią one podstawową bazę kosmetyczną dla obu płci. Kategoria produktów do pielęgnacji ciała jest nieznacznie większą kategorią, jednak w perspektywie prognozy do 2030 r. produkty do pielęgnacji twarzy mogą ją wyprzedzić. Różnice między kategoriami w najbliższych latach będą mniejsze niż 100 mln zł r/r” – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi pt. „Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2024”.

Dużą rolę w procesie decyzyjnym podczas wyboru kosmetyków stanowią marki. Według badania PMR na ogólnopolskiej próbie Polaków kupujących kosmetyki, konsumenci są najmocniej przywiązani do marki w przypadku zakupu kosmetyków do pielęgnacji twarzy – 37% konsumentów wskazało na tego typu kosmetyki. Ponadto, jak wynika z badania, konsumenci szczególną uwagę zwracają także na marki produktów do higieny jamy ustnej oraz perfumy/wody toaletowe (kategorie, które uzyskały powyżej niespełna jedną trzecią wskazań), podano także w materiale.

Badanie przeprowadzono 9-21 stycznia 2024 r. na ogólnopolskiej losowo-kwotowej próbie 1 475 dorosłych Polaków kupujących artykuły kosmetyczne. Sondaż przeprowadzono z wykorzystaniem techniki CAWI (Computer Assisted Web Interview).

Źródło: ISBnews