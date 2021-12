Rynek leasingu odnotuje wzrost na poziomie ok. 33% r/r w 2021 r., co jest dwa razy wyższym wynikiem niż prognozy z początku roku, przewiduje główny ekonomista Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL) Marcin Nieplowicz. Zgodnie z jego prognozami, w 2022 r. wzrost PKB wyniesie ok. 4,5%, a jego trochę niższa dynamika będzie pochodną negatywnego wpływu wysokiej inflacji na wydatki gospodarstw domowych, co pozwoli rynkowi leasingu w przyszłym roku urosnąć o ok. 15% r/r.

„Kończymy już rok 2021, bardzo trudny, naznaczony kolejnymi falami pandemii COVID-19. W tych trudnych warunkach polska gospodarka pokazała wyjątkową odporność. Wzrost gospodarczy w III kwartale wyniósł 5,3% r/r, a obserwowany rozwój sytuacji pozwala oszacować, że dynamika PKB w ostatnim kwartale 2021 roku sięgnie 6,3% r/r. Dałoby to całoroczną dynamikę PKB na poziomie 5,5%. Rozwój gospodarczy wspierany wydatkami konsumentów i rosnącymi inwestycjami firm wyraźnie wspierał branżę leasingową. Szacujemy, że w całym 2021 roku rynek leasingu wzrośnie o ok. 33% r/r, co z nawiązką zrekompensuje straty poniesione w 2020 roku” – powiedział Nieplowicz, cytowany w komunikacie.

Wyraźna i raczej trwała poprawa sytuacji pandemicznej powinna nastąpić od II kwartału przyszłego roku. Pozwoli to odbudować łańcuchy dostaw i zwiększy dostępność sprzętu na potrzeby inwestycyjne firm. Jest to szczególnie istotne w przypadku finansowania aut osobowych, których obecnie na rynku brakuje właśnie przez problemy z dostawami komponentów do produkcji aut, głównie półprzewodników, podkreślono.

Z raportu EFL „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą” wynika, że w opinii zdecydowanej większości (87%) w perspektywie kolejnych 5 lat rola leasingu wzrośnie. Wzrost poza czynnikami makroekonomicznymi będzie wspierany zmianami, jakie zaoferują klientom same firmy leasingowe. EFL wskazuje na dwie najważniejsze – przesunięcie części sprzedaży do kanałów zdalnych oraz specjalizacja branżowa.

„Zdecydowana większość badanych (80%) jest najbardziej zainteresowana tradycyjnym pozyskaniem finansowania w formie leasingu […]. Najmłodsi przedsiębiorcy nie są już takimi entuzjastami tradycyjnego kanału (51%) co starsi koledzy (83-90%). Chętniej porozmawialiby z doradca zdalnie i skorzystali z systemu, który umożliwia przesyłanie danych i podpisanie umowy online (49% vs. ok. 30% wsród pozostałych grup) lub w pełni automatyczny proces zakupu leasingu poprzez platformę online (38% vs. ok. 21-27% wsród pozostałych grup)” – czytamy dalej.

W perspektywie kolejnych lat należy spodziewać się większej specjalizacji branżowej poszczególnych leasingodawców. Wynika to przede wszystkim z trzech czynników. Po pierwsze, leasing wymaga wysokich kompetencji w zakresie ryzyka związanego z odsprzedażą przedmiotu. Po drugie, budowanie bardziej atrakcyjnych ofert wymagać będzie lepszego zrozumienia branży, jej specyfiki. Po trzecie, tej specjalizacji i personalizacji oczekują sami leasingobiorcy – największym oczekiwaniem 91% przedsiębiorstw wobec firm leasingowych jest spersonalizowana oferta, wymieniono w materiale.

Europejski Fundusz Leasingowy powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole.

