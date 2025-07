Rynek produktów mrożonych zwiększył wartość o 10,3% r/r do prawie 5,4 mld zł w okresie maj 2024 – kwiecień 2025, wynika z danych YouGov. W tym czasie na rynku odnotowano wzrost wolumenu sprzedaży o 5,7% r/r.

„W analizowanym okresie polskie gospodarstwa domowe kupiły łącznie 337 tysięcy ton produktów mrożonych, co w przeliczeniu na jedno gospodarstwo daje 25 kg w skali roku. Przeciętne gospodarstwo domowe kupowało mrożonki 22 razy w roku, czyli w przeliczeniu mniej więcej raz na 2 tygodnie. Niekwestionowanymi lideremi rynku produktów mrożonych kupowanych do domu pod względem wartości są lody familijne, ryby oraz gotowe dania. Natomiast pod względem liczby kupujących to mrożone warzywa są numerem jeden – znalazły się w koszykach zakupowych ponad 80% gospodarstw. Mrożone owoce trafiły natomiast do ponad 30% gospodarstw domowych” – czytamy w komunikacie.

Przeciętne gospodarstwo domowe zakupiło ponad 6,9 kg mrożonych warzyw i około 2,7 kg owoców, wskazał business development manager w YouGov Grzegorz Mech.

Ekspert podkreśla, że chociaż owoce mrożone miały znacznie mniejszy udział – sięgnęło po nie trochę ponad 30% Polaków – to właśnie ten segment odnotował w analizowanym okresie (maj 2024 – kwiecień 2025) najbardziej dynamiczny wzrost.

„Liczba kupujących owoce mrożone wzrosła o prawie 3 punkty procentowe w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. To oznacza setki tysięcy nowych nabywców i wzrost wartości o niemal 36%. Takie tempo nie wynika z chwilowej promocji, ale ze świadomego wyboru konsumentów” – powiedział Mech, cytowany w komunikacie.

Według danych YouGov, dominującą pozycję w tej kategorii przejęły produkty sygnowane markami sieci handlowych. W przypadku mrożonych owoców odpowiadają za 67% sprzedaży, a w przypadku warzyw – za około 60% udziałów w wartości zakupów.

„Największy udział w sprzedaży całej kategorii mrożonek mają dyskonty, jego wartość osiągnęła już 54%. Warto jednak podkreślić także znaczenie sklepów małoformatowych, które pełnią funkcję uzupełniającą i są istotnym punktem zakupów 'blisko domu’ – ich udział w wartości sprzedaży to blisko 17%” – skomentował retail vertical director w YouGov Michał Maksymiec.

Dane YouGov obejmują produkty mrożone definiowane jako: gotowe dania mrożone, dania mączno-ziemniaczane, mrożone warzywa i owoce, mrożone mięso i drób, ryby, ciasta, lody familijne, pizzę mrożoną oraz frytki.

Źródło: ISBnews