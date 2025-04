Rynek piw bezalkoholowych w Polsce wzrósł o 16% r/r wolumenowo w I kw. br., podczas gdy w całym 2024 r. wzrósł o 17%. Cały rynek piwa spadł w I kwartale o 3%, poinformowała ISBnews dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec Magdalena Brzezińska.

„To nie był dobry kwartał dla piwa, bo rynek całościowo spadł o 3% wolumenowo. Rynek pociągnęły w dół piwa mocne i lagery alkoholowe, te ostatnie spadły o 6%” – powiedziała Brzezińska w rozmowie z ISBnews.

„Czyli mamy kontynuację trendu spadkowego piw mocnych i lagerów, ale do spadku przyczyniło się też kurczenie się rynku handlu tradycyjnego, gdzie sprzedaje się ok. 60% piwa, a to nie odbudowuje się w kanałach nowoczesnych” – dodała.

Oceniła, że w 2025 r. piwa bezalkoholowe mogą zanotować wzrost podobny do ubiegłorocznych 17% r/r.

„W tym roku liczymy na pogodę, bo nie ma żadnych imprez sportowych ani festiwali, ale ratują nas piwa zerówki” – powiedziała ISBnews Brzezińska.

„W I kw. br. wzrost wolumenowy piw zero procent wyniósł 16%, a [wynik] np. lagerów alkoholowych spadł o 6%. W ub.r. piwa bezalkoholowe wzrosły o 17% i liczymy na podobną dynamikę w tym roku” – dodała.

Powiedziała też, że obecnie 7% całego rynku piwa, czyli 2 mln hektolitrów, to piwa bezalkoholowe, zaś Polska zajmuje już trzecie miejsce w Europie w produkcji piwa bezalkoholowego – po Hiszpanii i Niemczech.

Zapowiedziała, że Grupa Żywiec wprowadzi w tym sezonie ok. 7 smakowych nowości bezalkoholowych w ramach marek Żywiec, Warka i Desperados. Wprowadzi też do HoReCa nowość branży piwnej w Polsce, a mianowicie bezalkoholowe piwo w kegach.

Grupa Żywiec to przedsiębiorca działający w szczególności w branży produkcji i dystrybucji piwa, który należy do grupy kapitałowej kontrolowanej przez Heineken N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Niderlandy.

Źródło: ISBnews