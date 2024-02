Polski rynek piwa spadł wolumenowo o kolejne 2 mln hl, czyli o 6,9% r/r, do 3 056 mln litrów w 2023 r., a wartościowo wzrósł o 7,1% r/r do 22,8 mld zł, zaś ub. rok był najgorszym dla producentów piwa w ciągu ostatnich lat, poinformowali przedstawiciele branży. Rynek podniesie się, ale trzeba czasu i stabilnego otoczenia regulacyjnego oraz lepszych nastrojów konsumentów.

Według NielsenIQ, sprzedaż piwa spadła o 6,9% i był to skumulowany efekt negatywnych czynników: pandemii COVID-19, podwyżek akcyzy, wojny w Ukrainie i inflacji kosztów – szybujących cen energii, surowców, opakowań i logistyki czy wzrost podatku akcyzowego, które łącznie doprowadziły do wzrostu cen i spadku popytu. W 2023 roku spadła sprzedaż niemal w każdym segmencie rynku, co jest konsekwencją m.in wzrostu cen piwa średnio o 15,2% do 7,57 zł/litr. W porównaniu do 2022 r. najmocniej wyhamowały najdroższe piwa z segmentu top i ultra premium, które w poprzednich latach notowały wzrosty oraz najtańsze propozycje z segmentu economy.

„To był piąty spadkowy rok dla naszej branży. Rynek spada od 2019 roku, przy czym zeszłoroczny spadek był szczególnie głęboki. Od kilku sezonów piwo jest pod presją rosnących kosztów produkcji i akcyzy, a konsumenci są bardzo wrażliwi na wzrost jego ceny. […] W 2023 roku rynek wyraźnie spadł, a piwo bezalkoholowe trochę złagodziło skalę tego spadku i gdyby nie ono, cały segment spadłby jeszcze mocniej” – powiedział dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie Bartłomiej Morzycki podczas konferencji prasowej.

„Kategoria, która nie ucierpiała lub ucierpiała bardzo lekko to piwa bezalkoholowe i niskoalkoholowe. To trend i przyszłość branży – inwestowanie w kategorie piw nisko- i bezalkoholowych. Nawet w tak trudnym czasie, jakim był dla polskiej branży piwowarskiej 2023 r., piwa bezalkoholowe oparły się wyraźnym spadkom, co pokazuje siłę trendu NoLo (no alcohol, low alcohol), który już na stałe wpisał się w polską kulturę piwną. […] Odbudowa rynku zabierze trochę czasu, a w najbliższych miesiącach i latach można spodziewać się, że branża będzie dopasowywać się do zmieniających się warunków ekonomicznych i będziemy odnotowywać wzrost sprzedaży piw bezalkoholowych i niskoalkoholowych. Branża potrzebuje też stabilizacji regulacyjnej i przewidywalności. Ważne jest też wprowadzenie nowego systemu kaucyjnego […] Jestem przekonany, że przed branżą dobre lata” – dodał prezes ZPPP Browary Polskie Igor Tikhonov.

Morzycki podkreślił, że branża liczy na wsparcie państwa polegające na nieprzeszkadzaniu w odbudowie potencjału branży, ważne jest „mądre prawodawstwo i naprawienie pełnej luk i błędów ustawy kaucyjnej” oraz powstrzymanie kroczących podwyżek akcyzy, które nie przynoszą efektów budżetowych, lecz przyczyniają się do tłumienia popytu. Wskazał też, że jest duże pole do tego, żeby znaczenie sektora HoReCa dla konsumpcji piwa wzrosło, bo obecnie kanał ten stanowi ok.10% konsumpcji piwa podczas gdy np. w Czechach to ok. 50%.

„Stąd postulat branży, żeby od piwa w kegach był niższy VAT i żeby ustawodawca przychylił się do tego, bo byłaby to pomoc dla branży gastronomicznej, która w ostatnich latach mocno ucierpiała, ale to nie tylko byłby impuls dla branży piwa, ale też opłaciłoby się to budżetowi państwa. Miejmy też nadzieję, że jednym z impulsów do odbudowy sektora piwowarskiego będzie eksport” – zaznaczył dyrektor generalny.

Dyrektor komercyjny w NielsenIQ Marcin Cyganiak wskazał zaś, że wbrew dotychczasowym trendom, w 2023 r. branża piwowarska odnotowała wyraźne spadki sprzedaży w miesiącach letnich (maj -9,3%, czerwiec -11,9%, lipiec -5,2%, sierpień -8,8%). Na tym tle nie pomogło lekkie odbicie w wyjątkowo ciepłym i słonecznym wrześniu (+5,3%). Dużo odporniejszy na złą koniunkturę okazał się segment piw bezalkoholowych, który wykazał się w 2023 r. względną stabilnością na tle spadającego ryku (-0,4 mln l). Tym samym, po raz kolejny, udział piw bezalkoholowych w całej kategorii wzrósł do 6,5% z 6,3%.

„Rynek piwa skurczył się o 2 mln hektolitrów w 2023 roku i tylko wrzesień miał dodatnia dynamikę, co było efektem nietypowej ciepłej i słonecznej aury we wrześniu. Wszystkie inne miesiące były gorsze r/r. Za spadkiem kategorii stało piwo alkoholowe i ewidentnie ucierpiało w tym roku, a najbardziej traciły piwa alkoholowe smakowe oraz mocne lagery. Piwo bezalkoholowe trzymało się stabilnie i dziś wartość tego podsegmentu to już 1,48 mld zł, a udział w kategorii rośnie i wynosi obecnie ok. 6,5% wobec 6,3% w 2022 r. […] Spodziewałbym się, że udział piwa bezalkoholowego w kategorii będzie dalej rósł, bo to element szerszej ewolucji rynku, która ma miejsce na przestrzeni dobrych kilku lat”- powiedział dyrektor NielsenIQ.

„Rynek podniesie się, bo piwo jest najsilniejsza kategorią FMCG w tym kraju, ma najsilniejszą dystrybucję, jest kategorią znaną i lubianą przez konsumentów, kategorią przyjemnościową, zaś gospodarka prędzej czy później odbije i konsumenci wrócą do kategorii piwa. Branża jest silna i przetrwa te turbulencje, a gdy nastąpi odbicie ekonomiczne, to branża będzie gotowa” – dodał.

Polska jest 3. największym producentem piwa w Unii Europejskiej, a piwo to wciąż największa kategoria FMCG w Polsce, bardzo ważna dla małego handlu tradycyjnego.

