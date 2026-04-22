Rynek reklamy zewnętrznej w Polsce zanotował piąty z rzędu rok stabilnego wzrostu i jego wartość w ubiegłym roku wyniosła 870,23 mln zł, co oznacza wzrost o 7% rok do roku, wynika z danych OOHlife Izby Gospodarczej. Szczególnie dynamicznie rozwijał się segment Digital Out of Home, który wzrósł o 16,4% r/r. Wg Izby wiele wskazuje na to, że sektor OOH w 2026 roku będzie rozwijał się w umiarkowanym, jednocyfrowym tempie, przy jednoczesnym dynamicznym wzroście udziału formatów cyfrowych.

„Rynek reklamy zewnętrznej, który w 2025 roku wzrósł o 7% rok do roku do 870,23 mln zł, pozostaje jednym z najbardziej stabilnych segmentów rynku mediowego, jednocześnie dynamicznie się zmieniając. Segment Digital Out of Home jest najszybciej rosnącą częścią rynku. Jego wartość wzrosła o 16,4% r/r, osiągając 278,39 mln zł. Klasyczne nośniki OOH pozostają fundamentem rynku i odpowiadają za największą część jego przychodów. Ich wartość wzrosła o 2,8% r/r, osiągając 536,23 mln zł. Segment City Transport również utrzymał dodatnią dynamikę, rosnąc o 6,0% r/r do poziomu 55,61 mln zł. Na wzrost rynku wpływało kilka równoległych czynników – rosnące znaczenie Digital Out of Home, rozwój narzędzi sprzedażowych oraz stabilna aktywność reklamodawców w większości sektorów gospodarki. Zmiany te znajdują odzwierciedlenie w rozwoju infrastruktury nośników, w tym dynamicznym wzroście liczby ekranów cyfrowych oraz rosnącym znaczeniu technologii w reklamie zewnętrznej” – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi „Reklama OOH w Polsce. Raport 2025”.

Na poziomie całego rynku kluczowym trendem pozostaje zmiana jego struktury. Udział Digital Out of Home wzrósł do 32% w 2025 roku, przy jednoczesnym udziale klasycznego OOH na poziomie 61,6% oraz City Transport na poziomie 6,4%. Jeszcze w 2023 roku udział DOOH wynosił poniżej 25%, co pokazuje skalę zmian w relatywnie krótkim czasie. OOH jest medium wykorzystywanym przez szerokie spektrum branż – od handlu i FMCG po sektor usługowy. W 2025 roku największy udział w wydatkach w klasycznym OOH miał sektor handlu (16%), a istotną aktywność wykazywały także media, żywność oraz napoje i alkohole, podano także.

Ponadto 2025 r. przyniósł wyraźne przyspieszenie procesów konsolidacyjnych na rynku OOH w Polsce. W ostatnich miesiącach doszło do kilku istotnych transakcji, które potwierdziły rosnące znaczenie skali działalności i zaplecza technologicznego. Do najważniejszych transakcji należały m.in. włączenie Clear Channel Europe do Grupy Bauer Media, przejęcie Synergic Media przez Grupę AMS oraz przejęcie Braughman Group Media Outdoor przez Digital Network (Screen Network), wymieniono.

„Perspektywy rynku reklamy zewnętrznej w Polsce na 2026 rok pozostają stabilne. Wiele wskazuje na to, że sektor OOH będzie rozwijał się w umiarkowanym, jednocyfrowym tempie, przy jednoczesnym dynamicznym wzroście udziału formatów cyfrowych. Kluczowe kierunki zmian to postępująca digitalizacja infrastruktury, rozwój narzędzi opartych na danych oraz integracja z innymi mediami i kanałami komunikacji, w tym retail mediami. Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój branży pozostaną również regulacje dotyczące przestrzeni publicznej, w tym uchwały krajobrazowe w największych miastach” – czytamy także.

Źródło: ISBnews