W 2023 roku wartość eksportu szkockiej whisky przekroczyła 5,6 miliarda funtów, notując spadek o 9,5 proc. względem rekordowego roku 2022, gdzie wyniosła 6,2 miliarda funtów. Po raz pierwszy w historii eksport szkockiej whisky single malt osiągnął wartość ponad 2 miliardów funtów. Najcenniejszym regionem eksportowym jest wciąż region Azji i Pacyfiku.

Według najnowszego raportu Scotch Whisky Economic Impact opracowanego przez Scotch Whisky Association, w każdej sekundzie eksportuje się 43 butelki szkockiej whisky do 168 krajów na świecie. W skali roku sprzedaż wynosi 1,7 miliarda butelek i stale rośnie. Pod względem wolumenu eksport spadł o 19 proc. w porównaniu z 2022 r., ale wzrósł o 3 proc. w porównaniu z danymi z 2019 r.W Szkocji funkcjonują obecnie aż 148 destylarnie, które stale inwestują w technologie niskoemisyjne i efektywność energetyczną.

Wśród krajów Unii Europejskiej największymi importerami szkockiej whisky są Niemcy, Francja, Hiszpania oraz Polska. W 2023 roku do Polski trafiło 45 milionów butelek szkockiego trunku.

W 2021 roku udział polski w imporcie szkockiej whisky wyniósł 3,9 proc. wyprzedzając w tym względzie Hiszpanię. Mimo inflacji i rosnącej akcyzy na alkohole w prognozach na 2024 rok nie widać tendencji spadkowej w sektorze alkoholi premium. Whisky wciąż jest towarem pożądanym na rynku, nie tylko do konsumpcji, ale także jako produkt inwestycyjny.

Whisky jako aktywo inwestycyjne spisuje się dobrze w ostatnich latach. Do tego jest nisko skorelowane z rynkiem aukcji, dlatego może być doskonałym uzupełnieniem portfela każdego inwestora.

Według najnowszej prognozy IWSR Drinks Market Analysis, szkocka whisky typu blended (mieszana) będzie odnotowywała stały wzrost, tak jak miało to miejsce w 2023 roku. Szacowany wzrost wolumenu na lata 2022-2027 ma wynieść 4 proc., przy czym wartość mieszanej szkockiej whisky wzrośnie o 6 proc. Na ten trend wpływa przede wszystkim premiumizacja oraz znaczny wzrost sprzedaży w krajach azjatyckich, zwłaszcza w Indiach. Prognozy dotyczące tego rynku są bardzo optymistyczne. Szacuje się, że sprzedaż w Indiach wzrośnie sześciokrotnie w latach 2019-2027.

Poza Indiami, bardzo obiecująco wyglądają wyniki sprzedaży do krajów takich jak Chiny (wzrost o 165 proc. w porównaniu z 2019 r.), Tajwan czy Singapur. Realnym zagrożeniem w przypadku szkockiej whisky jest wciąż rosnący popyt względem podaży oraz problem z dostępnością beczek, co może wpływać na opóźnienia dostaw. Nie bez znaczenia jest także kwestia cła, które urząd Wielkiej Brytanii zamroził do 1 sierpnia 2024 roku. Na sfinalizowanie czeka również umowa handlowa z Indiami.

„Rynek szkockiej whisky pomimo wszystkich zawirowań na świecie, takich jak pandemia, wojna na Ukrainie czy Brexit nadal jest wiodący pod kątem prestiżu i jakości. Dlatego też kupowanie whisky w beczkach jest sensowną lokatą kapitału, bo opiera się na rynku towarowym” – podkreśla Krzysztof Maruszewski, dyrektor zarządzający Stilnovisti.

Jak podkreślają analitycy z agencji Noble & Co, na rynku aukcji whisky notowany jest trend w kierunku zakupu tańszych butelek. Na tę sytuację ma wpływ przede wszystkim sytuacja gospodarcza. Mimo tego, rynek szkockiej whisky nadal wyprzedza inne luksusowe inwestycje, jak np. wino, biżuteria czy dzieła sztuki.

Źródło: Materiał Prasowy