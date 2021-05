Rynek wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce wzrósł pod względem łącznej liczby aut o 2,1% r/r w I kwartale 2021 roku, wynika z danych opublikowanych przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP).

„Rynek motoryzacyjny i flotowy w Polsce powoli zaczyna podnosić się po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. […] Branża w pierwszym kwartale urosła o 2,1% r/r, a więc utrzymała wzrost na zbliżonym poziomie trzeci kwartał z rzędu. Eksperci PZWLP przewidują jednak, że już w kolejnym kwartale roku możliwe jest wyraźne przyśpieszenie dynamiki rozwoju branży, a w drugiej połowie roku tempo rozwoju wynajmu długoterminowego może nawet powracać do poziomów sprzed pandemii koronawirusa” – czytamy w komunikacie.

Branża wynajmu długoterminowego zakupiła w I kw. o 10% więcej nowych aut osobowych, niż przed rokiem, podczas gdy cały rynek sprzedaży samochodów do firm zanotował 16,2-procentowy wzrost. Wzrost został odnotowany we wszystkich dostępnych na rynku rodzajach finansowania pojazdów dla firm. W przypadku zakupu ze środków własnych, kredytu i klasycznego leasingu finansowego liczonych razem wyniósł on 18,4% r/r.

„W pierwszym kwartale 2021 r. z salonów wyjechało łącznie (zakupy firm i osób prywatnych) prawie 118 tys. aut, podczas gdy w analogicznym czasie rok wcześniej było to blisko 108 tys. To niestety nadal dużo mniej niż w porównywalnym okresie przed pandemią, czyli pierwszym kwartale 2019 r., kiedy sprzedaż wyniosła blisko 140 tys. samochodów osobowych. Do osiągnięcia pułapu sprzed koronakryzysu wciąż wiele brakuje, ale pierwsze od roku wzrosty sprzedaży na rynku napawają optymizmem i skłaniają do pozytywnych prognoz już w niedalekiej przyszłości” – czytamy dalej.

W pierwszym kwartale bieżącego roku na potrzeby wynajmu długoterminowego zakupionych zostało 21 tys. nowych samochodów osobowych, wobec 19,4 tys. w pierwszym kwartale 2019 r. Dobre rezultaty w tym zakresie pozwoliły wynajmowi długoterminowego utrzymać wysoki udział w sprzedaży nowych aut osobowych do firm. W pierwszym kwartale 2021 r. co czwarty (24,9%) nowy samochód osobowy znajdował się w wynajmie długoterminowym. Oznacza to wzrost udziału tej formy finansowania o 0,9 punktu procentowego w stosunku do całego roku 2020 r. i spadek o 1,4 punktu procentowego w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r., kiedy to udział wynajmu w sprzedaży aut do firm osiągnął najwyższy odsetek w ubiegłym roku i wynikał z gwałtownych zawirowań na rynku, zachodzących w początkowym okresie pandemii, wynika także z komunikatu.

Na koniec marca 2021 r. w łącznej flocie firm wynajmu długoterminowego należących do PZWLP (reprezentujących ok. 75% rynku) znajdowało się łącznie ok.183 tys. samochodów, podano także.

„Wiele wskazuje na to, że branża wynajmu długoterminowego zaczyna odbudowywać się po trwającym od roku spowolnieniu wywołanym pandemią. Powrót do poziomów sprzedaży sprzed pandemii, a nawet nieznacznie je przewyższających, potwierdza tę tezę i jest to jednocześnie dobra informacja, pozwalająca na umiarkowanie optymistyczne prognozy w najbliższej przyszłości. Wprawdzie wzrost łącznej floty, czyli najważniejszy wskaźnik obrazujący dynamikę rozwoju wynajmu długoterminowego, utrzymuje się wciąż w okolicach 2% r/r, ale

jest to normalne zjawisko. Wzrost floty zazwyczaj następuje z pewnym opóźnieniem od momentu podjęcia decyzji przez klientów i zamówienia aut. W naszej ocenie krzywa tempa wzrostu wynajmu długoterminowego przypomina kształt litery ‚U’ i obecnie znajdujemy się nadal wciąż w jej najniższym punkcie, ale spodziewamy się, że już w drugim kwartale i drugiej połowie roku, będziemy obserwować wyraźne przyśpieszenie tempa wzrostu naszej branży” – skomentował prezes PZWLP i dyrektor generalny Arval Polska Robert Antczak, cytowany w materiale.

Według niego, paradoksalnie to właśnie w okresie pandemii w 2020 r. wynajem długoterminowy, dzięki dużej elastyczności tej usługi, umocnił swoją pozycję na rynku.

„Odsetek nowych aut nabywanych przez przedsiębiorców w Polsce w wynajmie długoterminowym zwiększył się z 20 do blisko 25% (co czwarte auto we flocie). Dane po pierwszym kwartale pokazują, że tendencja ta się utrzymuje i niewykluczone, że wkrótce będziemy mieli do czynienia z kolejnymi wzrostami w tym zakresie” – dodał.

Źródło: ISBnews