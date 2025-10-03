Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) odwołała Ryszarda Jantę ze stanowiska prezesa zarządu i jednocześnie powierzyła Bogusławowi Oleksemu pełnienie obowiązków prezesa od 3 października br. do dnia powołania prezesa, podała spółka.

Powód odwołania Janty nie został wskazany. Oleksy pozostaje również zastępcą prezesa zarządu ds. ekonomicznych, czytamy w komunikacie.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews