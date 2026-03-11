Ryvu Therapeutics zawarło z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) projektu pn. „PERO – Predictive Engineering for Rational Oncology: funkcjonalne mapowanie celów terapeutycznych w onkologii”, podała spółka. Całkowita wartość projektu wynosi 32,35 mln zł netto, rekomendowana wartość dofinansowania 19,96 mln zł, a planowany okres realizacji 51 miesięcy.

„Celem projektu PERO jest stworzenie innowacyjnej platformy technologicznej do funkcjonalnej walidacji strukturalnych kieszeni białkowych potencjalnych celów terapeutycznych w onkologii. Projekt odpowiada na istotną lukę technologiczną w procesie odkrywania nowych leków, umożliwiając pogłębioną i niedostępną obecnie na takim poziomie szczegółowości funkcjonalną walidację w oparciu o dane genomowe, strukturalne i farmakologiczne celów terapeutycznych” – czytamy w komunikacie.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

Źródło: ISBnews